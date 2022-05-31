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  4. Маріуполь: після нового указу Путіна вже викрадено 69 українських дітей
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    Події в Україні

    Маріуполь: після нового указу Путіна вже викрадено 69 українських дітей

    Маріуполь: після нового указу Путіна вже викрадено 69 українських дітей
    фото з відкритих джерел

    До Росії депортували 345 маріупольців

    Протягом 30 травня із Маріуполя до фільтраційного табору в село Безіменне російські загарбники доправили 320 людей, зокрема 32 дитини. До Росії депортували 345 маріупольців. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Телеграмі.

    «За вчора до фільтраційного пункту с. Безіменне доставлено 320 маріупольців, зокрема 32 дитини. До м. Таганрог з с. Безіменне депортовано 345 маріупольців, зокрема 37 дітей», – написав Андрющенко.

    Як раніше повідомляв Андрющенок, загальна кількість депортованих до Росії маріупольців сягає вже до 50 тисяч. Як раніше повідомлялося, Росія тримає у таборах понад 95 тисяч депортованих маріупольців.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти діти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь: після нового указу Путіна вже викрадено 69 українських дітей