Маріуполь: після нового указу Путіна вже викрадено 69 українських дітей

До Росії депортували 345 маріупольців

Протягом 30 травня із Маріуполя до фільтраційного табору в село Безіменне російські загарбники доправили 320 людей, зокрема 32 дитини. До Росії депортували 345 маріупольців. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Телеграмі.

«За вчора до фільтраційного пункту с. Безіменне доставлено 320 маріупольців, зокрема 32 дитини. До м. Таганрог з с. Безіменне депортовано 345 маріупольців, зокрема 37 дітей», – написав Андрющенко.

Як раніше повідомляв Андрющенок, загальна кількість депортованих до Росії маріупольців сягає вже до 50 тисяч. Як раніше повідомлялося, Росія тримає у таборах понад 95 тисяч депортованих маріупольців.

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