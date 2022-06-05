Поки маріупольці стоять у чергах за водою, окупанти поливають газони

Жителі Маріуполя терплять гострий дефіцит води – як питної, так і технічної

У окупованому росіянами Маріуполі, де місцевим мешканцям доводиться записуватися у кількаденні черги за питною водою, а технічну не підвозять зовсім, загарбники щедро поливають газони. Про це написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Представник міської ради Маріуполя вважає цинізмом такі спроби окупантів показати, ніби у зруйнованому бомбардуваннями місті «життя покращилося».

«Так виглядає цинізм. Питна вода доступна раз на два дні. Доставки технічної води для гігієнічних потреб немає зовсім. Зате справно поливаємо газони, аби було на фоні чого знімати кіно про «життя покращилось», – зазначив радник мера.

Як відомо, гуманітарна ситуація катастрофічна – там давно немає світла та води. Маріуполь практично зруйнований російськими окупантами.

20 травня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти намагаються відновити водопостачання у місті, проте, не маючи компетентності, це призводить до масового прориву труб і підтоплень. Пізніше він повідомив, що росіяни не змогли відновити водопостачання у Маріуполі й встановили мобільні душові намети. Через відсутність водопостачання у місті можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань. За даними Бойченка, у Маріуполі залишається більш як 100 тисяч мешканців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аби отримати питну воду в Маріуполі, жителям потрібно записатись у чергу не менш як за два дні. Також прогнозується подальше скорочення поставок води через природні причини – літню спеку.