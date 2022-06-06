Окупанти закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери

На початку червня природно у морі виникає холерна паличка, що є нормальним для Маріуполя

У Ростові-на-Дону підготували вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових

Окупаційні війська закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

Радник мера зазначив, що на початку червня природно у морі виникає холерна паличка, що нормально для Маріуполя та Азовського моря. Поодинокі випадки вже зафіксовані у місті.

«Ми спостерігаємо, як місто закривається. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона в Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапити в результаті епідемії, і слово «холера» лунає всередині міста, поміж окупаційною владою та їхніми кураторами», – сказав Андрющенко.

Щодо епідемії, Андрющенко додав, що це може бути холера, банальна епідемія дизентерії, а також будь-яка вірусна епідемія, пов'язана із шлунковим трактом.

Раніше повідомлялося, що окупанти заборонили маріупольцям виїжджати з міста. Андрющенко зазначив, що на це є дві причини: зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тоді ж повідомлялося про те, що окупаційна влада обговорювала питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову.

Нагадаємо, що російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Нещодавно росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих. Ступінь розкладання тіл дуже високий.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.