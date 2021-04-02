Не рояль. Мосейчук притягла в студію «1+1» велосипед Голобородька (фото, відео)

Телеведуча пояснила, що рояль з виступу Володимира Зеленського вона б не донесла. Тому в студії показали велосипед з серіалу «Слуга народу»

Ведуча ток-шоу «Право на владу» Наталія Мосейчук почала ефір на каналі «1+1» з уривка серіалу «Слуга народу», представивши у студії «той самий легендарний» велосипед Голобородька.

«Два роки тому кіногерой Василь Голобородько «в'їхав у життя українців» на цьому велосипеді. Два роки тому, 31 березня 2019 року, актор студії «95 Квартал» Володимир Зеленський прийшов на вибори президента і переміг на них. І з величезними очікуваннями. Це – справді той велосипед, який знімався у телесеріалі «Слуга народу». Він трохи тюнінгований, тому що власник вирішив його переробити. Велосипед насправді - для привернення уваги. Чому не рояль, питаєте ви мене, Олексію (ведуча відповідала на запитання депутата Олексія Гончаренко – ред.)? Тому, що я б його не донесла», – зазначила Мосейчук.

Телеведуча запропонувала присутнім у студії покататися на велосипеді.

«Можете поїздити по студії, у нас вона дозволяє. Кажуть той, хто поїзде на цьому велосипеді – стане президентом. Гончаренко ж рулить», – сказала Мосейчук.

Раніше до студії «1+1» притягли двері з Офісу президента. Мосейчук назвала їх «жертвою протесту».