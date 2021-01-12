Відомий номер Зеленського із грою на роялі виявився плагіатом: відео

Номер дуету дуже старий, його відео навіть немає в хорошій якості

Один зі своїх найвідоміших номерів за участю Володимира Зеленського «Брати Цицько», герої якого грають на роялі пенісами, студія «Квартал 95» запозичила. До того ж без вказівки авторів оригінальної ідеї.



На це звернув увагу народний депутат від «Опоплатформи» Ренат Кузьмін, пише Страна.



«Пам’ятайте найвідоміший номер Зеленського в «Кварталі 95»? Ну, той, де він на роялі грав без рук? Несподіваний сучасний гумор подумали ви тоді? Пропоную вашій увазі той же номер, тільки виконаний зовсім не Зеленським. Якісь мандрівні артисти просто взяли і вкрали цей номер у Зеленського. Років п’ятдесят тому. Навіть мелодію не змінили», – написав Кузьмін і запостив ролик, який явно надихнув «кварталівців».

Автори сценки – комічний дует The Freaking Brothers. Вони виконують причинними місцями композиції «Chopsticks», «Хабанера» і «Хава Нагіла».

Про дует в інтернеті мало інформації. Судячи з усього, він зі США. Коли точно знятий ролик, невідомо. На YouTube є любительський запис концерту 2007 року, де сценку виконують вже досить літні «брати». Тобто цілком можливо, що номеру і справді пів століття.

Нагадаємо, аналогічна сценка кварталу (що характерно, з тими ж музичними композиціями) була вперше представлена в 2016 році.

Студію Зеленського вже не в перший раз звинувачують у плагіаті. Раніше гумористичний проект «Дизель шоу» заявляв, що «Квартал 95» вкрав у них сюжет про урок англійської, показаний «дизелями» в 2015 році.

А в 2019 році плагіат не погребував Зеленський вже в якості президента. У Брюсселі він дослівно повторив мова Петра Порошенка про «смерть імперського проекту Росії».