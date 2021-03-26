Як соцмережі відреагували на двері з Офісу президента в ефірі «1+1». Добірка курйозних фотожаб

«Мені вартувало великих зусиль притягти сюди цей атрибут – атрибут протестів», – сказала Мосейчук

До студії програми «Право на владу» на каналі «1+1» 25 березня принесли двері будівлі Офісу президента, які було пошкоджено під час протестів 20 березня.

Ведуча Наталія Мосейчук заявила, що це «жертва протестів, і слава богу, це жертва не жива».

Варто зазначити, що у соцмережах журналістку відразу почали порівнювати з іншим пропагандистом – сумнозвісним росіянином Дмитром Кисельовим, який свого часу приносив до студії поліцейський шолом.

«Мені вартувало великих зусиль притягти сюди цей атрибут – атрибут протестів. Це двері з Офісу президента, двері з Банкової. Я б не сказала, що це – символ протестів, які сталися в суботу. Я б сказала, що це – жертва протестів. І слава богу, що це жертва не жива. Але отак ми будемо, крізь бите скло, дивитися на ці події й думати, чи здатні ми домовитися й чути одне одного», – сказала Мосейчук.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Затриманий – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції. Йому оголосили підозру в «хуліганстві з використанням зброї». Сорд прокоментував відео, на якому нібито він бʼє вікно у будівлі Офісу президента.

23 березня стало відомо, що правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову – організатору акції на підтримку Сергія Стерненка.

Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна. Також правоохоронці погодили підозри ще кільком активним учасникам.

В Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень. При цьому журналісти вияснили, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.