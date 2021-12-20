Нідерланди продовжать слухання у справі MH17: відомі дати

20 грудня відбудеться судове засідання у справі МН17

У Нідерландах, попри запровадження жорстких коронавірусних обмежень, 20 грудня о 10:00, за місцевим часом, відбудеться чергове засідання суду у справі МН17. Про це Укрінформу повідомила пресслужба суду.

«Сьогодні відбудеться судове засідання у справі МН17. Запроваджені нові заходи не вплинуть на графік», – зазначили у пресслужбі.

За попереднім графіком судові засідання мають відбутися 20, 21 та 22 грудня.

Прокуратура почне зачитувати обвинувальний висновок на засіданні суду в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 20 грудня. Перед цим суд винесе рішення по запитах, які надійшли раніше.

Нагадаємо, Нідерланди працюють над новою судовою процедурою проти Росії через катастрофу MH17.

Як відомо, 12 жовтня відбувся саміт Україна – ЄС, де Брюссель та Київ визнали РФ стороною конфлікту.

Нещодавно Росія оголосила в розшук журналіста-розслідувача, який заявляв про причетність ФСБ до збиття MH17.

Раніше у Нідерландах на судових слуханнях у справі МН17 нідерландець Йос Джаноттен, який втратив в авіакатастрофі дочку, звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом взяти відповідальність за збиття.

Загалом слово в суді мали 11 родичів загиблих з рейсу МН17. Наступне судове засідання відбудеться 23 вересня.

Як відомо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

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