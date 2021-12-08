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    Суд по MH17: стало відомо, коли почнуть зачитувати обвинувальний акт

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    До початку пред'явлення звинувачення суд винесе рішення по запитах - Суд по MH17: стало відомо, коли почнуть зачитувати обвинувальний акт
    До початку пред'явлення звинувачення суд винесе рішення по запитах
    Фото: NOS

    Прокуратура почне зачитування 20 грудня

    Прокуратура почне зачитувати обвинувальний висновок на засіданні суду в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 20 грудня. Перед цим суд винесе рішення по запитах, які надійшли раніше. Про це повідомляє у Twitter журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман.

    «Справу відновлено. Обвинувальний висновок прокуратура почне зачитувати 20 грудня», – написала Беллеман.

    Вона додала, що до початку пред'явлення звинувачення суд винесе рішення по запитах, які надійшли сьогодні. Зокрема, буде оголошено вердикт за клопотанням захисту про надання документів про одного зі свідків.

    Нагадаємо, Нідерланди працюють над новою судовою процедурою проти Росії через катастрофу MH17.

    Як відомо, 12 жовтня відбувся саміт Україна – ЄС, де Брюссель та Київ визнали РФ стороною конфлікту.

    Нещодавно Росія оголосила в розшук журналіста-розслідувача, який заявляв про причетність ФСБ до збиття MH17.

    Раніше у Нідерландах на судових слуханнях у справі МН17 нідерландець Йос Джаноттен, який втратив в авіакатастрофі дочку, звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом взяти відповідальність за збиття.

    Загалом слово в суді мали 11 родичів загиблих з рейсу МН17. Наступне судове засідання відбудеться 23 вересня.

    Як відомо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

    Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

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    Теги: прокуратура суд авіакатастрофа авиакатастрофа MH17
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    Суд по MH17: стало відомо, коли почнуть зачитувати обвинувальний акт