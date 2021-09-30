Росія оголосила в розшук журналіста-розслідувача, який заявляв про причетність ФСБ до збиття MH17

ФСБ заявила, що має відомості про «незаконне перетинання» Доброхотовим кордону та виїзд в Україну в серпні 2021 року

Влада Росії оголосила в розшук Романа Доброхотова, головного редактора інформаційного ресурсу The Insider. Про це сам журналіст повідомив виданню Reuters, згодом про це також оголосили в російському ФСБ.

Раніше журналісти-розслідувачі The Insider довели, що до збиття авіалайнера рейсу МН17 причетне керівництво ФСБ, а також розслідували отруєння Навального і Скрипалів.

За словами журналіста, зараз його звинуватили в незаконному перетині кордону. Наразі Доброхотов перебуває за межами Росії, однак точного місця він не уточнив. За версією ФСБ, редактор The Insider перетнув кордон з Україною в ніч на 1 серпня в обхід встановлених пунктів пропуску. В українській прикордонній службі у коментарі BBC назвали такі твердження маніпулятивними.

Засновник розслідувальної платформи Bellingcat Еліот Гіґґінс вважає, що переслідування Доброхотова відбувається через його професійну діяльність.

«Це результат його участі у розкритті таємної програми режиму з вбивств, націленої проти декілької опозиційних діячів та активістів вдома, і використання нервово-паралітичних речовин у російських вбивствах за кордоном», – пише Гіґґінс.

Roman @Dobrokhotov's targeting by the Putin regime is a result of his involvement in exposing the regime's secret assassination programme targeting multiple opposition figures and activists at home, and the use of nerve agents in Russian assassinations abroad. — Eliot Higgins (@EliotHiggins) September 30, 2021

Як підтвердив cам Роман Доброхотов у Twitter, російські правоохоронці провели обшук в квартирі його батьків. Батька та дружину журналіста забрали на допит.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Кристо Грозєв зазначає, що ФСБ приходить до домів сім’ї Доброхотова вже вдруге за два місяці. «Мета цих рейдів – не що інше, як залякати і, ймовірно, взяти його сім’ю в заручники», – пише Грозєв.

.@Dobrokhotov's family's homes have been raided by "law enforcement" for a 2nd time in 2 months. FSB are painfully aware that Roman is not in Russia, so these raids serve no other purpose than to intimidate and possibly keep his family hostage. Another frontier crossed by Putin. https://t.co/eGmKnf0MMe — Christo Grozev (@christogrozev) September 30, 2021

В липні цього року російські правоохоронці затримували Романа Доброхотова для допиту. Тоді в нього вилучили телефон, комп’ютер, а також паспорт.

Нагадаємо, у Нідерландах на судових слуханнях у справі МН17 нідерландець Йос Джаноттен, який втратив в авіакатастрофі дочку, звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом взяти відповідальність за збиття.

Загалом слово в суді мали 11 родичів загиблих з рейсу МН17. Наступне судове засідання відбудеться 23 вересня.

Як відомо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

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