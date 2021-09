Росія оголосила в розшук журналіста-розслідувача, який заявляв про причетність ФСБ до збиття MH17

Влада Росії оголосила в розшук Романа Доброхотова, головного редактора інформаційного ресурсу The Insider. Про це сам журналіст повідомив виданню Reuters, згодом про це також оголосили в російському ФСБ.

Раніше журналісти-розслідувачі The Insider довели, що до збиття авіалайнера рейсу МН17 причетне керівництво ФСБ, а також розслідували отруєння Навального і Скрипалів.

За словами журналіста, зараз його звинуватили в незаконному перетині кордону. Наразі Доброхотов перебуває за межами Росії, однак точного місця він не уточнив. За версією ФСБ, редактор The Insider перетнув кордон з Україною в ніч на 1 серпня в обхід встановлених пунктів пропуску. В українській прикордонній службі у коментарі BBC назвали такі твердження маніпулятивними.

Засновник розслідувальної платформи Bellingcat Еліот Гіґґінс вважає, що переслідування Доброхотова відбувається через його професійну діяльність.

«Це результат його участі у розкритті таємної програми режиму з вбивств, націленої проти декілької опозиційних діячів та активістів вдома, і використання нервово-паралітичних речовин у російських вбивствах за кордоном», – пише Гіґґінс.

Roman @Dobrokhotov 's targeting by the Putin regime is a result of his involvement in exposing the regime's secret assassination programme targeting multiple opposition figures and activists at home, and the use of nerve agents in Russian assassinations abroad.

Як підтвердив cам Роман Доброхотов у Twitter, російські правоохоронці провели обшук в квартирі його батьків. Батька та дружину журналіста забрали на допит.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Кристо Грозєв зазначає, що ФСБ приходить до домів сім’ї Доброхотова вже вдруге за два місяці. «Мета цих рейдів – не що інше, як залякати і, ймовірно, взяти його сім’ю в заручники», – пише Грозєв.

.@Dobrokhotov's family's homes have been raided by "law enforcement" for a 2nd time in 2 months. FSB are painfully aware that Roman is not in Russia, so these raids serve no other purpose than to intimidate and possibly keep his family hostage. Another frontier crossed by Putin. https://t.co/eGmKnf0MMe