Підсумки саміту Україна – ЄС: Брюссель та Київ визнали РФ стороною конфлікту

Президент Володимир Зеленський заявив, що у заяві за підсумками саміту ЄС і Україна визнають Росію стороною конфлікту на Донбасі

ЄС підтримує позицію України щодо війни на Донбасі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі. Вона зазначила, що ЄС підтримує позицію України. Про це глава Єврокомісії сказала під час виступу на саміті Україна – ЄС.

«Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту. Що стосується Кримської платформи – ми направили наших співробітників на південний Схід України, щоб вони самі побачили, яка допомога потрібна», –завила Урсула фон дер Ляєн.

Президент Володимир Зеленський додав, що у заяві за підсумками саміту ЄС і Україна визнають Росію стороною конфлікту на Донбасі.

«У мене вчора була розмова з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, і однією з ключових тем саміту була координація кроків України та ЄС для досягнення миру на сході нашої країни. Разом з ЄС ми єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі повної мірою лежить на РФ, яка, без сумніву, є стороною конфлікту, що буде сьогодні зафіксовано в спільній заяві», – сказав Зеленський.

Сьогодні також на брифінгу Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу.

Як відомо, 12 жовтня у Києві стартував саміт Україна – ЄС (фото).

На спеціальній церемонії Україна та ЄС підписали угоду про «відкрите небо». Також Київ приєднається до програм «Горизонт Європа» і «Креативна Європа».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір підписати з Європейським Союзом так званий промисловий безвіз на наступному саміті Україна – ЄС.

До слова, Єлисейський палац анонсував «нормандську» зустріч на рівні глав МЗС.

Нагадаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель провели в режимі відеоконференції важливу розмову щодо активізації переговорів для завершення війни на Донбасі та підготовки «нормандського» саміту.

Як повідомляв Офіс президента, Зеленський подякував ФРН і Франції за незмінну позицію в підтримці територіальної цілісності й суверенітету України, а також за активну участь у перемовинах у «нормандському форматі», висловивши сподівання на таку саму активну участь і в майбутньому.

«Учасники зустрічі відзначили важливість дотримання сторонами зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, та погодилися з необхідністю детального обговорення стану їхнього виконання під час наступного саміту Нормандської четвірки», – йдеться в повідомленні.

Меркель і Макрон пообіцяли поставити ці запитання під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що зустріч лідерів «Нормандії» має відбутися до кінця каденції Меркель.

Читайте також: