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Візит Штайнмаєра в Україну: німецькому президентові довелося ховатися в укриття (фото, відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Візит Штайнмаєра в Україну: німецькому президентові довелося ховатися в укриття (фото, відео)
Франк-Вальтер Штайнмаєр провів півтори години в укритті
фото: Bild

Німецький президент в рамках свого візиту в Україну побував на Чернігівщині

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до України відвідав Корюківку на Чернігівщині. Там він був змушений спуститися у бомбосховище, оскільки була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють німецькі журналісти. 

Після прибуття німецького президента у Крюківку в місті було оголошено повітряну тривогу. Сирена прозвучала, коли Штайнмаєр саме спілкувався з журналістами.

Після цього президент Німеччини спустився в укриття. 

Візит Штайнмаєра в Україну: німецькому президентові довелося ховатися в укриття (фото, відео) фото 1
Візит Штайнмаєра в Україну: німецькому президентові довелося ховатися в укриття (фото, відео) фото 2

Зазначимо, ближче до вечора у вівторок, 25 жовтня, Штайнмаєр має намір повернутися до Києва, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Наразі незрозуміло, як на графік німецького президента вплине час, який він провів в укритті. Загалом, за даними німецького видання Bild, Штайнмаєр провів в укритті півтори години.

За даними Офісу федерального президента, Штайнмаєр і Зеленський хочуть звернутися зі спільним закликом до німецьких міст та муніципалітетів вступити у нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами у короткостроковій перспективі та допомогти українцям пережити зиму. Через удари РФ по енергетичній інфраструктурі це стало великою проблемою.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок, 25 жовтня. Це його перша поїздка до України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Німецький президент мав намір зустрітися з Зеленським у Києві 20 жовтня. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.

Також повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебуває з робочим візитом в Україні, звернувся з посланням до українців. Він наголосив, що українці можуть розраховувати на Німеччину та пообіцяв, що підтримка України з боку Німеччини триватиме. 

Торік Штайнмаєр теж відвідував Корюківку, де у березні 1943 року нацисти вбили всіх жителів, а саме містечко спалили.

Теги: Чернігівщина тривога війна Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр

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