Говорили про варварів РФ. Кличко прогулявся зі Штайнмаєром під дощем (фото)

«Цивілізований світ повинен на це реагувати і посилити допомогу Україні»

Мер Києва Віталій Кличко показав президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, який сьогодні прибув до України, наслідки терористичних атак Росії в центрі Києва. Про це повідомляється на офіційному сайті Віталія Кличка.

За словами Кличка, весь цивілізований світ повинен посилити допомогу Україні, аби російський терор якнайшвидше припинився.

«Показав сьогодні президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру наслідки терористичних атак російських варварів у центрі Києва, – написав Кличко. – Говорили про подальшу підтримку України. Нам потрібна зброя, нам потрібні системи ППО, щоб захистити домівки киян та всіх українців, захистити об‘єкти критичної інфраструктури. Бо Росія озвіріла і посилює терористичні атаки. Цивілізований світ повинен на це реагувати і посилити допомогу Україні», – підкреслив Віталій Кличко.

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Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок, 25 жовтня. Це його перша поїздка до України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Німецький президент мав намір зустрітися з Зеленським у Києві 20 жовтня. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.

Також повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебуває з робочим візитом в Україні, звернувся з посланням до українців. Він наголосив, що українці можуть розраховувати на Німеччину та пообіцяв, що підтримка України з боку Німеччини триватиме.