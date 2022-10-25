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Говорили про варварів РФ. Кличко прогулявся зі Штайнмаєром під дощем (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Говорили про варварів РФ. Кличко прогулявся зі Штайнмаєром під дощем (фото)
Кличко показав Штайнмаєру наслідки російських терористичних атак у центрі Києва
фото: Віталій Кличко

«Цивілізований світ повинен на це реагувати і посилити допомогу Україні»

Мер Києва Віталій Кличко показав президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, який сьогодні прибув до України, наслідки терористичних атак Росії в центрі Києва. Про це повідомляється на офіційному сайті Віталія Кличка.

За словами Кличка, весь цивілізований світ повинен посилити допомогу Україні, аби російський терор якнайшвидше припинився.

«Показав сьогодні президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру наслідки терористичних атак російських варварів у центрі Києва, – написав Кличко. – Говорили про подальшу підтримку України. Нам потрібна зброя, нам потрібні системи ППО, щоб захистити домівки киян та всіх українців, захистити об‘єкти критичної інфраструктури. Бо Росія озвіріла і посилює терористичні атаки. Цивілізований світ повинен на це реагувати і посилити допомогу Україні», – підкреслив Віталій Кличко.

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Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок, 25 жовтня. Це його перша поїздка до України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Німецький президент мав намір зустрітися з Зеленським у Києві 20 жовтня. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.

Також повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебуває з робочим візитом в Україні, звернувся з посланням до українців. Він наголосив, що українці можуть розраховувати на Німеччину та пообіцяв, що підтримка України з боку Німеччини триватиме. 

Теги: росія зброя Telegram

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