«Ви можете розраховувати на Німеччину»: Штайнмаєр емоційно звернувся до українців

Штайнмаєр закликав німців не забувати, що ця війна означає для українців

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебуває з робочим візитом в Україні, звернувся з посланням до українців. Про це повідомляє прессекретар президента Керстін Гаммелін у Twitter.

«Моє послання народу України: ви можете розраховувати на Німеччину! Ми будемо продовжувати підтримувати Україну: у військовому, політичному, фінансовому та гуманітарному відношеннях», – йдеться у зверненні.

Також Штайнмаєр звернувся до усіх німців. «Давайте ніколи не забувати, що ця війна означає для людей тут (в Україні, - ред.)! Попри усі тягарі, які приносить війна і нам у Німеччині – давайте на хвилинку подивимося очима українців, тоді ми знаємо, що їм потрібна наша повна солідарність і підтримка – доти, доки це необхідно. Це також питання якнайшвидшого відновлення зруйнованої інфраструктури, ремонту електромереж, водопроводів, систем опалення, усунення вузьких місць у подачі електроенергії»

Голова Німеччини побував у місті Корюківка Чернігівської області, куди вже навідувався рік раніше. Як пише Spiegel, після прибуття до Києва, Штайнмаєр вирушив до північної України. Доїхавши потягом до Чернігова, він автомобілем дістався міста Корюківка, де вже побував рік тому.

Також Штайнмаєр та президент України Володимир Зеленський звернуться до муніципалітетів та міст Німеччини із закликом укласти короткострокові партнерські відносини. Для цього і розмови тет-а-тет, вони знову повернуться до Києва.

Місто Корюківка відомо тим, що 1, 2 та 9 березня 1943 року німецькі солдати вбили усіх жителів і спалили його. На той момент у місті проживали близько 7 тисяч осіб.

Як повідомлялося, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні, 25 жовтня, вперше за вісім місяців повномасштабної війни Росії проти України прибув до Києва.