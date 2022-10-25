В Україну приїхав президент Німеччини: готує звернення із Зеленським

Штайнмаєр має намір на власні очі побачити наслідки обстрілів України військами РФ

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні, 25 жовтня, вперше за вісім місяців повномасштабної війни Росії проти України прибув до Києва. Німецький лідер готується зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Він має намір на власні очі побачити наслідки обстрілів України військами РФ, повідомляє Welt.

Візит відбувся із третьої спроби, раніше Україна та Німеччина не могли домовитися про приїзд Штайнмаєра.

За даними Офісу федерального президента, Штайнмаєр і Зеленський хочуть звернутися зі спільним закликом до німецьких міст та муніципалітетів вступити у нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами у короткостроковій перспективі та допомогти українцям пережити зиму. Через удари РФ по енергетичній інфраструктурі це стало великою проблемою.

Раніше повідомлялося, що Штайнмаєр скасував запланований візит до Києва з міркувань безпеки, пов’язаних із повторюваними обстрілами Росією цивільної інфраструктури в українських містах.