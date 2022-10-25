Провели важливі перемовини. Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром

Зеленський поінформував Штайнмаєра щодо інших оборонних потреб України

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, він провів зі Штайнмаєром дуже важливі перемовини.

«Сьогодні ми провели з паном президентом важливі переговори, які цілком відповідають таким відносинам наших держав. Я подякував Німеччині за надання сучасної системи протиповітряної оборони Iris-T, вона дуже добре показала себе у захисті нашого неба і порятунку наших людей сьогодні. Це дійсно пріоритет, ми всі це відчуваємо. Сподіваюся, що вже найближчим часом зможемо отримати ще кілька відповідних систем», – сказав Президент.

Також Зеленський поінформував Штайнмаєра щодо інших оборонних потреб України, які потрібні для захисту та звільнення української землі.

«Зокрема це стосується систем артилерії, бронетехніки, іншого озброєння», – пояснив він.

Президент додав, що поки говорять про стратегічні плани, в Україні є важливі моменти, речі, які потрібно дуже швидко відбудувати в країні. Також Зеленський попросив Штайнмаєра підтвердити сигнал, що Німеччина готова розглядати можливість допомоги щодо відбудови регіону в Чернігові.

«Українська сторона і я особисто задоволений нашими розмовами, вдячний німецькій стороні, що ми отримали перші системи ППО IRIS-T, які демонструють потужні результати.Однієї системи замало», – підкреслив Зеленський.

Президент заявив, що в цьому напрямку хотіли обговорти деталі, де Німеччина може прискоритись і допомогти.За його словами, риторика в Європі, в Німеччині на користь підтримки України вона більш тепла, ніж погода сьогодні на вулиці.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок, 25 жовтня. Це його перша поїздка до України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Німецький президент мав намір зустрітися з Зеленським у Києві 20 жовтня. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.

Також повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебуває з робочим візитом в Україні, звернувся з посланням до українців. Він наголосив, що українці можуть розраховувати на Німеччину та пообіцяв, що підтримка України з боку Німеччини триватиме.