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    Ексдепутат Держдуми назвав позов Росії до України у ЄСПЛ «шизофренією чистої води»

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    Ексдепутат Дмитро Гудков заявив, що Путін сам &laquo;щодня милується в дзеркалі&raquo; тими злочинами, які його країна закидає Україні - Ексдепутат Держдуми назвав позов Росії до України у ЄСПЛ «шизофренією чистої води»
    Ексдепутат Дмитро Гудков заявив, що Путін сам «щодня милується в дзеркалі» тими злочинами, які його країна закидає Україні
    Фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

    У 2020 році в РФ закріпили пріоритет російського законодавства над міжнародним, тому звернення до ЄСПЛ виглядає вкрай нелогічно

    Міжнародна скарга, яку Росія подала проти України до Європейського суду з прав людини, є абсолютно абсурдною і цинічною. Про це заявив на своїй сторінці в Facebook російський опозиційний політик, колишній депутат Державної думи Дмитро Гудков.

    Як підкреслив ексдепутат, президент РФ Володимир Путін сам «щодня милується в дзеркалі» тими злочинами, які його країна закидає Україні, зокрема авіакатастрофою малайзійського «Боїнга» у 2014 році, війною на Донбасі та нехтуванням свободи слова.

    «Це, звичайно, шизофренія чистої води», – пише Гудков.

    Він нагадав, що після конституційної реформи у 2020 році в РФ закріпили пріоритет російського законодавства над міжнародним, тому звернення до ЄСПЛ виглядає вкрай нелогічно.

    Як відомо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17.

    Раніше у генпрокуратурі РФ заявили, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень». Зокрема, «водної блокади» окупованого Криму та подій під час Євромайдану.

    Нагадаємо, Дмитро Гудков у неділю, 6 червня, терміново покинув територію Росії і приїхав до України. Причина – обвинувачення політика і його тітки Ірини Єрмілової у нанесенні майнової шкоди за угодою оренди нежитлового приміщення. Справа стосується фірми батьків політика. 1 червня Гудкова було затримано, дві доби він провів у слідчому ізоляторі. Нині політик перебуває у статусі підозрюваного.

    Сам Гудков вважає своє затримання політичним. Мовляв, влада таким чином усіляко намагалася витиснути його з країни напередодні парламентських виборів, запланованих у Росії на вересень цього року.

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    Теги: Росія депутат війна Путін ЄСПЛ політика МН-17 Державна Дума Україна Дмитро Гудков
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    Ексдепутат Держдуми назвав позов Росії до України у ЄСПЛ «шизофренією чистої води»