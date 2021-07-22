Ексдепутат Держдуми назвав позов Росії до України у ЄСПЛ «шизофренією чистої води»

Ексдепутат Дмитро Гудков заявив, що Путін сам «щодня милується в дзеркалі» тими злочинами, які його країна закидає Україні

У 2020 році в РФ закріпили пріоритет російського законодавства над міжнародним, тому звернення до ЄСПЛ виглядає вкрай нелогічно

Міжнародна скарга, яку Росія подала проти України до Європейського суду з прав людини, є абсолютно абсурдною і цинічною. Про це заявив на своїй сторінці в Facebook російський опозиційний політик, колишній депутат Державної думи Дмитро Гудков.

Як підкреслив ексдепутат, президент РФ Володимир Путін сам «щодня милується в дзеркалі» тими злочинами, які його країна закидає Україні, зокрема авіакатастрофою малайзійського «Боїнга» у 2014 році, війною на Донбасі та нехтуванням свободи слова.

«Це, звичайно, шизофренія чистої води», – пише Гудков.

Він нагадав, що після конституційної реформи у 2020 році в РФ закріпили пріоритет російського законодавства над міжнародним, тому звернення до ЄСПЛ виглядає вкрай нелогічно.

Як відомо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17.

Раніше у генпрокуратурі РФ заявили, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень». Зокрема, «водної блокади» окупованого Криму та подій під час Євромайдану.

Нагадаємо, Дмитро Гудков у неділю, 6 червня, терміново покинув територію Росії і приїхав до України. Причина – обвинувачення політика і його тітки Ірини Єрмілової у нанесенні майнової шкоди за угодою оренди нежитлового приміщення. Справа стосується фірми батьків політика. 1 червня Гудкова було затримано, дві доби він провів у слідчому ізоляторі. Нині політик перебуває у статусі підозрюваного.

Сам Гудков вважає своє затримання політичним. Мовляв, влада таким чином усіляко намагалася витиснути його з країни напередодні парламентських виборів, запланованих у Росії на вересень цього року.