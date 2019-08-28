У Росії хочуть запровадити свято на честь ліквідації татаро-монгольського іга

А урочистості на честь ліквідації татаро-монгольського іга найкраще, зрозуміло, виглядатимуть у Казані

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В Калуге проблем нет. В Калуге все решено и мысли депутатов распространились о вечном. Избранники Калужского народа решили укрепить патриотизм еще более надежными скрепами.

Хотя вот правда интересно проследить ход их мыслей – как рождаются гениальные идеи? Калужские депутаты решили усилить наш календарь новой замечательной датой – ликвидацией татаро-монгольского ига.

В самом деле! Прошло уже 539 лет с момента стояния на реке Угре, а праздник до сих пор не учрежден! Депутаты и место для него нашли среди череды будней. Чтобы праздновать избавление Российской Федерации от татар 11 ноября.

Вскоре после праздника дата избавления Российской Федерации от поляков. Поскольку победа над татарами никак не хуже победы над поляками, то логично и 11 ноября сделать красным днем календаря. И соединив его с праздником избавления от поляков, праздновать все не меньше недели.

И тогда эти внезапные ноябрьские праздники по размаху ни в чем не уступят Дню Победы или новогодним каникулам. Видимо, калужские депутаты очень переутомляются на своих заседаниях и выходных им кажется маловато.

Но в рамках более рационального распределения труда и отдыха, я бы поискал иное место в календарях. Пока пустует апрель, хотя я надеюсь, что однажды мы все-таки станем отмечать День Космонавтики. В июле и августе ничего нет, хотя в августе, впрочем, всё время что-то происходит. Сентябрь сиротлив. В октябре ничего нет после упразднения старого дня Конституции. Может туда запихнуть выходной в честь реки Угры?

Ну, и что что не совпадет с исторической правдой? Во-первых, кто спустя 500 лет помнит, что и когда там было? А, во-вторых, день победы над поляками тоже взят почти от фонаря – и что? Прекрасно празднуем!

А торжества избавления от татаро-монгольского ига лучше всего, разумеется, будут смотреться в Казани. Я вот просто вижу эту картину, как на праздничную площадь перед Казанским Кремлём выходит президент Татарстана и поздравляет жителей с изгнанием татар. Как по привычке сгоняют бюджетников, школьников, студентов.

А если кто не согласен или чьи-то национальные чувства почему-то окажутся задеты, то недовольных татар можно отметелить силами московского ОМОНа и посчитать это исторической реконструкцией. А потом мы все от души поблагодарим за такой чудесный вечер калужских депутатов, которые одни только и помнят школьные уроки истории и памятные даты отечественных побед.

Джерело: Эхо Москвы

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