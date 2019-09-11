Нова глава Єврокомісії хоче прискорити асоціацію з Україною



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Урсула фон дер Ляєн Фото: Francois Lenoir/Reuters

Питання розширення, в тому числі програми співпраці і допомоги Україні, буде курирувати кандидат від Угорщини

Обрана глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн позначила перед майбутнім єврокомісаром з питань розширення завдання щодо прискорення асоціації з Україною, а також з Грузією.

Про це повідомляють видання BBJ.

Як відомо, питання розширення, в тому числі програми співпраці і допомоги Україні, в новому складі Єврокомісії, яка почне працювати в листопаді 2019 року, буде курирувати кандидат від Угорщини Ласло Троксаний.

За словами глави Єврокомісії, крім угоди про асоціацію, також потрібно буде в прискореному режимі реалізувати створення всеосяжних зон вільної торгівлі з Україною, Грузією і Молдовою.

Крім того, вона заявляє, що Ласло Троксаному треба буде також прагнути до поглиблення галузевої співпраці з цими країнами.