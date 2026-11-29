Лівійці мають зрозуміти, що Київ поважає їхній суверенітет і не атакувала їх чи їхні порти ,каже президент

Президент України Володимир Зеленський на тлі засудження від Лівії після атаки на російські судна наголосив, що Київ поважає суверенітет країни, але буде переслідувати кораблі РФ, які перевозять зброю. Про це він сказав в інтервʼю Al Jazeera, інформує «Главком».

«Якщо ми десь знайдемо російські кораблі, які перевозять зброю, використану в цій війні, то, звісно, ми знайдемо ці кораблі, переслідуватимемо їх і відплатимо», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що російські кораблі зі зброєю це легітимні цілі, але Україна «не хоче ескалації» в Лівії. Він додав, що лівійці мають зрозуміти, що Київ поважає їхній суверенітет і не атакувала їх чи їхні порти.

Інцидент стався 22 листопада на військово-морській базі в Бенгазі – другому за величиною місті Лівії. Там перебував російський корвет «Меркурій», який, за повідомленнями лівійської влади, зупинився для дозаправлення та поповнення запасів перед поверненням до Росії. 23 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення операції проти російського корабля. За його словами, українські військові використали сім морських безпілотників. Після атаки корвет затонув.

Також президент оприлюднив відеоматеріали Служби безпеки України, які демонстрували удари по російських суднах. Зокрема, українська сторона повідомляла про ураження суховантажного судна «Ангара», яке, за твердженням Києва, Росія використовувала для перевезення військових вантажів.

Атака викликала різку реакцію частини лівійського керівництва. Заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні назвав українські дії фактичним оголошенням війни та заявив про намір звернутися до Міжнародного суду й Ради Безпеки ООН.

Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий наголошував, що Київ поважає територіальну цілісність Лівії, а українські удари спрямовані виключно проти законних військових цілей Росії. Він також нагадав про право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, Лівія залишається політично розділеною країною. У Триполі діє міжнародно визнаний уряд національної єдності, тоді як східні та південні райони контролюють сили Лівійської національної армії на чолі з Халіфою Хафтаром. Росія підтримує зв'язки зі східною владою та використовує лівійську територію для розширення військової присутності в Африці. Атака на корвет «Меркурій» відбулася на тлі співпраці Москви зі східною частиною Лівії.