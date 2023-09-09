Чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців? Новий посол України здивував відповіддю

Новий посол: «Угорська автономія на Закарпатті де-факто вже є»

За міжнародно-правовими нормами, закарпатські угорці не можуть утворити національну автономію в Україні. Водночас уряд дозволяє об’єднуватися угорськомовним громадам. Інша справа – чи відповідає це інтересам місцевої влади. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів майбутній посол України в Угорщині Федір Шандор.

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На запитання, наскільки закарпатським угорцям важливо утворення національної автономії в Україні, він звернув увагу на три аспекти. «Перший – міжнародно-правовий, який не передбачає утворення автономій в унітарних державах, якщо у даної національності є національна держава», – зазначив Шандор.

Другий аспект, за його словами, полягає в тому, що всі спекуляції на тему автономії жодного разу не отримували достатньої підтримки. На думку майбутнього посла, третій і найголовніший аспект – це те, що на території України вже існують місцеві територіальні громади внаслідок адміністративної реформи. Він нагадав, що держава дала можливість будь-яким громадам об’єднуватися відповідно до адміністративної реформи.

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«Питання до конкретних людей: чому є окремо Косоньська громада, Берегівська, Великобийганська, Великодоброньська, Сюртівська, Вишківська, Вилоцька, Пийтерфолвівська громади, а не одна єдина потужніша. Це я вам назвав угорськомовні громади. У них є усі можливості об’єднатися, вести внутрішню свою політику на 90% самостійно. Чому не об’єднуються, потрібно їх питати, усі інструменти від держави в них є», – наголосив Шандор.

У приклад він навів румунську спільноту на Закарпатті, яка створила Солотвинську громаду. Таким чином, усі румунські села перебувають у межах однієї громади. Щодо закарпатських угорців, то майбутній посол припускає: багато де місцева влада може керуватися власними інтересами, а не інтересами мешканців громад.

«Розумієте, автономія і так де-факто вже є. Питання лише у тому, що угорцям у нашій країні не дають об’єднатися різні політичні лідери місцевого розливу, а не уряди. У підсумку еволюційним шляхом дрібніші громади прийдуть до того, що слід об’єднуватися у більшу», – запевнив Шандор.

На зауваження, що для прем’єра Орбана закарпатські угорці слугують інструментом внутрішньої дестабілізації України, посол згадав прислів’я: «Угорщина межує з Угорщиною». Внаслідок укладання Тріанонського мирного договору, за яким Угорщину було позбавлено значної частини її територій, зокрема Закарпаття, майже 50% етнічного населення опинилося за межами материнської держави.

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«Сьогодні угорці так само їдуть з країни на заробітки, як і громадяни інших держав. Кількість електорату зменшується.

Зберегти за собою електорат політики можуть по-різному. Можна це робити за балтійською системою, коли всі, хто виїхав, зберігають за собою документ про громадянство і голосують в інших країнах на виборчих дільницях. Є й інший шлях. Навіщо шукати виборця по всьому світу, якщо довкола є угорські общини?», – зазначив посадовець.

На його думку, Україні так само доведеться залучати той електорат, який зараз закордоном.

Зазначимо, що викладача Ужгородського національного університету Федора Шандора, відомого також як «професор з окопу», затверджено на посаді посла України в Угорщині. Майбутній посол розповів про свої пріоритетні завдання.

Нагадаємо, що між Україною та Угорщиною чимало конфліктних тем, і серед останніх – таємна передача з Росії до Угорщини 11 українських військовополонених. Федір Шандор розповів подробиці цієї історії.