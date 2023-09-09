Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців? Новий посол України здивував відповіддю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців? Новий посол України здивував відповіддю
Федір Шандор
Фото: Леонтій Николишин, «Суспільне Ужгород»

Новий посол: «Угорська автономія на Закарпатті де-факто вже є»

За міжнародно-правовими нормами, закарпатські угорці не можуть утворити національну автономію в Україні. Водночас уряд дозволяє об’єднуватися угорськомовним громадам. Інша справа – чи відповідає це інтересам місцевої влади. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів майбутній посол України в Угорщині Федір Шандор.

На запитання, наскільки закарпатським угорцям важливо утворення національної автономії в Україні, він звернув увагу на три аспекти. «Перший – міжнародно-правовий, який не передбачає утворення автономій в унітарних державах, якщо у даної національності є національна держава», – зазначив Шандор.

Другий аспект, за його словами, полягає в тому, що всі спекуляції на тему автономії жодного разу не отримували достатньої підтримки. На думку майбутнього посла, третій і найголовніший аспект – це те, що на території України вже існують місцеві територіальні громади внаслідок адміністративної реформи. Він нагадав, що держава дала можливість будь-яким громадам об’єднуватися відповідно до адміністративної реформи.

«Питання до конкретних людей: чому є окремо Косоньська громада, Берегівська, Великобийганська, Великодоброньська, Сюртівська, Вишківська, Вилоцька, Пийтерфолвівська громади, а не одна єдина потужніша. Це я вам назвав угорськомовні громади. У них є усі можливості об’єднатися, вести внутрішню свою політику на 90% самостійно. Чому не об’єднуються, потрібно їх питати, усі інструменти від держави в них є», – наголосив Шандор.

У приклад він навів румунську спільноту на Закарпатті, яка створила Солотвинську громаду. Таким чином, усі румунські села перебувають у межах однієї громади. Щодо закарпатських угорців, то майбутній посол припускає: багато де місцева влада може керуватися власними інтересами, а не інтересами мешканців громад.

«Розумієте, автономія і так де-факто вже є. Питання лише у тому, що угорцям у нашій країні не дають об’єднатися різні політичні лідери місцевого розливу, а не уряди. У підсумку еволюційним шляхом дрібніші громади прийдуть до того, що слід об’єднуватися у більшу», – запевнив Шандор.

На зауваження, що для прем’єра Орбана закарпатські угорці слугують інструментом внутрішньої дестабілізації України, посол згадав прислів’я: «Угорщина межує з Угорщиною». Внаслідок укладання Тріанонського мирного договору, за яким Угорщину було позбавлено значної частини її територій, зокрема Закарпаття, майже 50% етнічного населення опинилося за межами материнської держави.

«Сьогодні угорці так само їдуть з країни на заробітки, як і громадяни інших держав. Кількість електорату зменшується.

Зберегти за собою електорат політики можуть по-різному. Можна це робити за балтійською системою, коли всі, хто виїхав, зберігають за собою документ про громадянство і голосують в інших країнах на виборчих дільницях. Є й інший шлях. Навіщо шукати виборця по всьому світу, якщо довкола є угорські общини?», – зазначив посадовець.

На його думку, Україні так само доведеться залучати той електорат, який зараз закордоном.

Зазначимо, що викладача Ужгородського національного університету Федора Шандора, відомого також як «професор з окопу», затверджено на посаді посла України в Угорщині. Майбутній посол розповів про свої пріоритетні завдання.

Нагадаємо, що між Україною та Угорщиною чимало конфліктних тем, і серед останніх – таємна передача з Росії до Угорщини 11 українських військовополонених. Федір Шандор розповів подробиці цієї історії.

Читайте також: Новий посол України в Угорщині: Після перемоги треба дозволити подвійне громадянство
Теги: посол Закарпаття Угорщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Послів РФ та Білорусі запросять на вручення Нобелівської премії: МЗС відреагувало
Послів РФ та Білорусі запросять на вручення Нобелівської премії: МЗС відреагувало
1 вересня, 13:11
Скандальну заяву зробив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш
Угорщина закликала Захід не брати Україну в НАТО та надати Росії гарантії безпеки
3 вересня, 15:58
Найбільшим страхом Путіна є перенесення війни на територію окупованого Криму
Експосол США в Росії розкрив найбільший страх Путіна
2 вересня, 19:14

Політика

Майбутній посол України в Угорщині пояснив, хто провокує сварку між країнами
Майбутній посол України в Угорщині пояснив, хто провокує сварку між країнами
Як Україна захищатиме енергетику від російських ударів: Зеленський провів Ставку
Як Україна захищатиме енергетику від російських ударів: Зеленський провів Ставку
Шмигаль зустрівся з главою МЗС Японії: що обговорили
Шмигаль зустрівся з главою МЗС Японії: що обговорили
Чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців? Новий посол України здивував відповіддю
Чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців? Новий посол України здивував відповіддю
Новий посол України в Угорщині розповів, чим завершилася історія із «11 заручниками Орбана»
Новий посол України в Угорщині розповів, чим завершилася історія із «11 заручниками Орбана»
Україна незабаром може отримати далекобійні ракети Atacms від США – ЗМІ
Україна незабаром може отримати далекобійні ракети Atacms від США – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Новий посол України в Угорщині: Після перемоги треба дозволити подвійне громадянство
18K
До України прибули нові танки
12K
Країна ЄС запроваджує вивчення української мови в школах
9382
Новий посол України в Угорщині розповів, чим завершилася історія із «11 заручниками Орбана»
7074
Звідки росте пацифізм Папи Римського
5911
Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Сьогодні, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Вчора, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту