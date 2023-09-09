Новий посол України в Угорщині розповів, чим завершилася історія із «11 заручниками Орбана»

Таємна передача Угорщині Росією 11 українських військовополонених. Що це було?

Між Україною та Угорщиною чимало конфліктних тем, і серед останніх – таємна передача з Росії до Угорщини 11 українських військовополонених. Подробиці з цього приводу в інтерв’ю «Главкому» розповів майбутній посол в Угорщині Федір Шандор.

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Шандор підкреслив, що знає усі нюанси, і додав, що тема не отримала розвитку тому, що угорська сторона не була задіяна у цій історії. За його словами, в угорській політичній еліті ця ситуація призвела до палких суперечок – невдоволення викликала активність філії РПЦ-ФСБ на території Угорщини.

Шандор підкреслив: «Те, що історія сталася – винятково справа рук Російської православної церкви. Угорці на дії росіян відповіли: «так, хлоп’ята, спокійно сидіть, а ще краще буде, якщо ви сидітимете у своїй будці». Співучасником злочину виступив Мальтійський орден. Разом з РПЦ їхні представники займалися транспортуванням полонених до Угорщини. Сама Угорщина як держава до цього не мала жодного стосунку взагалі. Чи знали її державні мужі про такі зловмисні наміри? Я коментувати не готовий. А стосовно Мальтійського ордена, то поставте запитання їм, а не угорському уряду».

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Щодо полонених, то, за словами майбутнього посла, дехто з них залишився в Угорщині, дехто повернувся, при цьому всі вони живі та здорові (за офіційними даними, до України повернулися п’ятеро військовополонених угорців – громадян України з 11, – «Главком»).

Також Шандор відповів на питання про те, чому угорська держава ніяким чином не упередила цю ситуацію, адже коли люди перетинають кордон, встановлюється їхня особа. Він заявив: «У мене є питання до українських прикордонників, які випускають з українськими паспортами людей, що вивозять чи вивозили мільйони доларів з країни. А до угорської сторони у мене немає запитань. Тому що там працюють із міжнародними документами. У цьому випадку тими, які видав Мальтійський орден людям, які перетинали кордон. Прийшла людина з мальтійським документом у руках (Мальтійський орден функціонує за принципом держави у державі, він має власний уряд, посольства у різних країнах та навіть валюту, – «Главком»). Які можуть бути питання до угорського прикордонника?».

На думку новопризначеного посла для того, аби запобігти повторенню подібних історій, треба добре працювати у дипломатичному полі.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що Росія потайки передала Угорщині українських полонених, проте українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу. Влада Угорщини після цього заявляла, що вона не має відношення до передачі полонених, оскільки організацією займалися церковні та релігійні організації.

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У РПЦ повідомили, що у домовленості про передачу взяли участь голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ Антоній, митрополит Волоколамський, і радник російського патріарха Кирила Ніколай Балашов. Повідомлялось, що одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного ордену госпітальєрів.

Передачу полонених координував Жолт Шем'єн, угорський віцепрем'єр-міністр у церковних справах. Він відмовився надавати будь-які подробиці, посилаючись на «інтереси справи і народу», але додав що це жест РПЦ щодо Угорщини, і що ці люди «зобов'язані їй своєю свободою».