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Угорщина закликала Захід не брати Україну в НАТО та надати Росії гарантії безпеки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Угорщина закликала Захід не брати Україну в НАТО та надати Росії гарантії безпеки
Скандальну заяву зробив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш
фото з відкритих джерел

Глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш упевнений, що Україна вже не зможе повернути окуповані Росією території

Угорщина запропонувала не брати Україну в НАТО, а Росії дати гарантії безпеки. Про це повідомляє Hirado. Скандальну заяву зробив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш.

«Західний світ, який підтримує Україну, має надати гарантії безпеки Росії, але в жодному разі не членство в НАТО українцям», – сказав він.

За словами угорського чиновника, розміщення миротворців та інші подібні рішення у довгостроковій перспективі зможуть забезпечити мир в Україні. Він впевнений, що Україна вже не зможе повернути окуповані Росією території.

Крім того, Гуляш заявив, що ефективні переговори між Україною та Росією можуть пройти лише за участю США. Також, на його думку, РФ не становить загрози для Центральної Європи, бо російська армія «не досягла швидких і разючих результатів» в Україні за останні півтора року.

Раніше президентка Угорщини Каталін Новак зізналася, що закликала президента України Володимира Зеленського сісти за стіл перемовин з Росією.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що війну в Україні можна закінчити лише шляхом дипломатії та переговорів. Він також вважає, що Захід підняв цей конфлікт на світовий рівень і «боротиметься до останнього українського солдата».

Нагадаємо, 22 серпня, Каталіна Новак відвідала Закарпаття із робочим візитом. Президентка Угорщини зустрілась з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Вони обговорювали посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення РФ. 

До відома, голова МЗС Угорщини звинуватив Європу у «воєнному психозі» через санкції проти Росії.

 

Теги: армія Угорщина Україна переговори

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