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Майбутній посол України в Угорщині назвав свої пріоритетні завдання

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Майбутній посол України в Угорщині назвав свої пріоритетні завдання
Викладача Ужгородського національного університету затверджено на посаді посла України в Угорщині
фото: mediacenter

Федір Шандор: «Треба буде у будь-який спосіб зменшити ризики для нашої країни у стосунках з Угорщиною»

Викладача Ужгородського національного університету Федора Шандора, відомого також як «професор з окопу», затверджено на посаді посла України в Угорщині. В інтерв’ю «Главкому» майбутній посол розповів про свої пріоритетні завдання.

Щодо завдань, які «без п’яти хвилин посол» бачить найважливішими для себе, «професор з окопу» назвав зрізання тих кутів, які по собі залишає ворог. «Гострими кутами» Шандор назвав проблеми, які створюють відносинам між двома державами радянські «консерви» як в Україні, так і в Угорщині. Він додав, що має намір усувати їх усіма шляхами – чи то культурної дипломатії, чи спортивним, чи екологічним, для того, щоб зменшити ризики для нашої країни у стосунках з Угорщиною.

Майбутній посол розповів, що розуміє під «зрізанням кутів»: «По-перше, це надання гуманітарної допомоги Угорщиною. Докладатиму зусилля для збільшення її обсягів. Зокрема тієї, що її надають угорські міста-побратими українських. Йдеться про Бородянку, Бучу, Андріївку. Це допомога у техніці, технологіях, спеціалістах. По-друге, відкрити збудовані, але до цих пір недіючі прикордонні контрольно-пропускні пункти. Все там вже є, залишається тільки запустити ці чотири переходи (ідеться про переходи на українсько-угорському та україно-словацькому кордонах: «Дийда – Бередароц», «Велика Паладь – Нодьгодош», «Біла Церква – Сігету Мармацієй», «Соломоново – Чієрна», – «Главком»).

Крім цього Шандор наголосив на необхідності збільшення логістичних спроможностей, адже, за його словами, українсько-угорська прикордонна інфраструктура слабко розвинута.

Ще одним кроком Шандор назвав налагодження співпраці між українським та угорським громадянськими суспільствами через різні неурядові організації. На його думку, тільки міжсуб’єктна комунікація «згладить гострі кути» у відносинах України та Угорщини.

Нагадаємо, Угорщина запропонувала не брати Україну в НАТО, а Росії дати гарантії безпеки. Скандальну заяву зробив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш.

За словами угорського чиновника, розміщення миротворців та інші подібні рішення у довгостроковій перспективі зможуть забезпечити мир в Україні. Він впевнений, що Україна вже не зможе повернути окуповані Росією території.

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Теги: МЗС Україна Угорщина посол

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