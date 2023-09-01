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Послів РФ та Білорусі запросять на вручення Нобелівської премії: МЗС відреагувало

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Послів РФ та Білорусі запросять на вручення Нобелівської премії: МЗС відреагувало
фото з відкритих джерел

Минулого року Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України

Фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Міністерство закордонних справ назвало такі ініціативи безрезультатними.

«Доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі – сізіфова праця. Зусилля, які не призведуть до результату. Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт холі російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах. Як за таких умов сприймуть в Кремлі рішення фундації повернутися до business as usual? Лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами», – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

До відома, минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України. «І допоки вона триває, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, на Нобелівську премію миру висунуть організації, що допомагають ухилянтам в Україні, Білорусі та РФ.

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Теги: посол Нобелівська премія премія запрошення МЗС

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