Новий посол в Угорщині: Чому б нам не запровадити подвійне громадянство?
Федір Шандор: «Нам потрібно буде після перемоги дати громадянство нашим діаспорянам в усьому світі»
Після перемоги Україна має запровадити подвійне громадянство за прикладом більшості країн Європейського союзу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів майбутній посол України в Угорщині Федір Шандор.
Відповідаючи на питання щодо доцільності введення подвійного громадянства в Україні, посадовець радить шукати відповіді на прикладах країн ЄС
«Вони (країни ЄС – «Главком») пройшли серйозний шлях у процесі становлення своїх демократій. В абсолютної більшості з них введено подвійне громадянство. У G7 ситуація така ж сама. Так от, якщо ці країни мають подвійне громадянство, а ми ж рухаємося в бік Європи, то чому нам так само не зробити?», – зауважив Шандор.
На його думку, після української перемоги подвійне громадянство буде запроваджено дуже швидко.
«Нам потрібно буде після всього дати громадянство нашим діаспорянам в усьому світі. По-перше, це буде почесно, а по-друге, це забезпечить прив’язку людини до України як держави», – наголосив Шандор.
Зазначимо, що викладача Ужгородського національного університету Федора Шандора, відомого також як «професор з окопу», затверджено на посаді посла України в Угорщині. Майбутній посол розповів про свої пріоритетні завдання.
Нагадаємо, що між Україною та Угорщиною чимало конфліктних тем, і серед останніх – таємна передача з Росії до Угорщини 11 українських військовополонених. Федір Шандор розповів подробиці цієї історії.
Також він прокоментував, чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців.
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