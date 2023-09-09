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Новий посол в Угорщині: Чому б нам не запровадити подвійне громадянство?

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Новий посол в Угорщині: Чому б нам не запровадити подвійне громадянство?
Федір Шандор
фото: ukrslovo.net

Федір Шандор: «Нам потрібно буде після перемоги дати громадянство нашим діаспорянам в усьому світі»

Після перемоги Україна має запровадити подвійне громадянство за прикладом більшості країн Європейського союзу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів майбутній посол України в Угорщині Федір Шандор.

Відповідаючи на питання щодо доцільності введення подвійного громадянства в Україні, посадовець радить шукати відповіді на прикладах країн ЄС

«Вони (країни ЄС – «Главком») пройшли серйозний шлях у процесі становлення своїх демократій. В абсолютної більшості з них введено подвійне громадянство. У G7 ситуація така ж сама. Так от, якщо ці країни мають подвійне громадянство, а ми ж рухаємося в бік Європи, то чому нам так само не зробити?», – зауважив Шандор.

На його думку, після української перемоги подвійне громадянство буде запроваджено дуже швидко.

«Нам потрібно буде після всього дати громадянство нашим діаспорянам в усьому світі. По-перше, це буде почесно, а по-друге, це забезпечить прив’язку людини до України як держави», – наголосив Шандор.

Зазначимо, що викладача Ужгородського національного університету Федора Шандора, відомого також як «професор з окопу», затверджено на посаді посла України в Угорщині. Майбутній посол розповів про свої пріоритетні завдання.

Нагадаємо, що між Україною та Угорщиною чимало конфліктних тем, і серед останніх – таємна передача з Росії до Угорщини 11 українських військовополонених. Федір Шандор розповів подробиці цієї історії.

Також він прокоментував, чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців.

Читайте також: Новий посол України в Угорщині: Після перемоги треба дозволити подвійне громадянство
Теги: посол громадянство діаспора

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