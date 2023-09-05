Спеціальна подія Київського безпекового форуму: виступить ексдиректор ЦРУ (наживо)
У заході візьмуть участь відомі політики та громадські діячі
Сьогодні, 5 вересня, Київський Безпековий Форум проводить спеціальну подію «Про головне: фронт і відновлення» за участю командувача Центрального командування США у 2008-10 роках, директора ЦРУ США у 2011-12 роках генерала Девіда Петреуса. Про це повідомляє пресслужба Форуму.
У заході візьмуть участь голова КБФ, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони України у 2019-2020 роках Андрій Загороднюк; посол Валерій Чалий, директор КБФ Данило Лубківський та інші.
Серед міжнародних гостей: радник Державного департаменту США у 2005-07 роках Філіп Зеліков; помічник Державного секретаря США з питань міжнародної безпеки і нерозповсюдження у 2005-06 роках Стівен Рейдмейкер; емерит-президент і професор економіки Гарвардського університету, міністр фінансів США у 1999-2001 роках Лоуренс Саммерс.
Спеціальна подія Київського Безпекового Форуму «Про головне: фронт і відновлення»
5 вересня 2023 року, вівторок
14:55 Прохання до гостей зайняти місця в залі
15:00 – 15:15 Вітальне слово Арсеній Яценюк, голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках
Модератор Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму
15:15 – 16:00 Про безпекове становище
- Олексій Данілов секретар Ради національної безпеки і оборони України
- Генерал Девід Петреус член Ради Безпеки КБФ, командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках
16:00 – 17:00 Коли діждемося нового «Плану Маршалла»?
- Філіп Зеліков (онлайн), професор Університету Вірджинії, радник Державного департаменту США у 2005-07 роках
- Стівен Рейдмейкер, помічник Державного секретаря США з питань міжнародної безпеки і нерозповсюдження у 2005-06 роках
- Лоуренс Саммерс (онлайн), президент-емерит і професор економіки Гарвардського університету, Міністр фінансів США у 1999-2001 роках
- Наталя Яресько, член Ради Безпеки КБФ, Голова Наглядової ради Аспен Інституту Київ, Міністр фінансів України у 2014-16 роках
- Арсеній Яценюк голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках
17:00 – 18:00 Війна, демократія, міжнародні виклики
- Марчін Валецкі, директор Національного Демократичного Інституту в Україні
- Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, Міністр оборони України у 2019-20 роках
- Посол Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру
Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
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