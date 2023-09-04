Чи дійсно Південно-Африканська Республіка постачала зброю в РФ? Результати розслідування

Президент ПАР заявив, що жодне зі звинувачень щодо постачання зброї в Росію не підтверджено

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив у неділю, що незалежне розслідування не виявило жодних доказів того, що російський корабель наприкінці минулого року вивозив з країни зброю, призначену для Росії. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що експертна група встановила, що немає жодних доказів, які б підтверджували твердження, що судно перевозило зброю з Південної Африки, призначену для Росії

«Не було видано жодного дозволу на експорт зброї, і жодна зброя не була вивезена», – заявив Рамафоса

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Як повідомив Рамафоса, що корабель пришвартувався на базі, щоб доставити обладнання, яке було замовлено для Національних сил оборони Південної Африки в 2018 році південноафриканською компанією із закупівель озброєнь Armscor.

Він сказав, що не може розкрити подробиці вивантаженого обладнання, оскільки це може поставити під загрозу важливі військові операції та поставити під загрозу життя південноафриканських солдатів.

«Якщо розглянути всі питання, жодне зі звинувачень щодо постачання зброї в Росію не підтверджено. Жодна з осіб, які висунули ці звинувачення, не змогла надати жодних доказів на підтримку звинувачень, висунутих проти нашої країни», – додав президент ПАР.

Нагадаємо, посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 по 8 грудня 2022 року. У Вашингтоні впевнені, що представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до РФ.

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Канцелярія президента Південно-Африканської Песпубліки обурено відреагувала на заяви США щодо постачання зброї росіянам і зажадала доказів від американської розвідки.