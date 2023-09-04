Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чи дійсно Південно-Африканська Республіка постачала зброю в РФ? Результати розслідування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чи дійсно Південно-Африканська Республіка постачала зброю в РФ? Результати розслідування
Сиріл Рамафоса
фото з відкритих джерел

Президент ПАР заявив, що жодне зі звинувачень щодо постачання зброї в Росію не підтверджено

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив у неділю, що незалежне розслідування не виявило жодних доказів того, що російський корабель наприкінці минулого року вивозив з країни зброю, призначену для Росії. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що експертна група  встановила, що немає жодних доказів, які б підтверджували твердження, що судно перевозило зброю з Південної Африки, призначену для Росії

«Не було видано жодного дозволу на експорт зброї, і жодна зброя не була вивезена», – заявив Рамафоса

Як повідомив Рамафоса, що корабель пришвартувався на базі, щоб доставити обладнання, яке було замовлено для Національних сил оборони Південної Африки в 2018 році південноафриканською компанією із закупівель озброєнь Armscor.

Він сказав, що не може розкрити подробиці вивантаженого обладнання, оскільки це може поставити під загрозу важливі військові операції та поставити під загрозу життя південноафриканських солдатів.

 «Якщо розглянути всі питання, жодне зі звинувачень щодо постачання зброї в Росію не підтверджено. Жодна з осіб, які висунули ці звинувачення, не змогла надати жодних доказів на підтримку звинувачень, висунутих проти нашої країни», – додав президент ПАР.

Нагадаємо, посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 по 8 грудня 2022 року. У Вашингтоні впевнені, що представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до РФ.

Канцелярія президента Південно-Африканської Песпубліки обурено відреагувала на заяви США щодо постачання зброї росіянам і зажадала доказів від американської розвідки.

Теги: росія зброя експорт посол військові корабель розслідування боєприпаси

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни й далі покірно йдуть на смерть
Коли Кремль піде на мобілізацію?
31 серпня, 14:38
Андрій Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій
Саміт у Саудівській Аравії: які фейки цього разу вигадав ворог
7 серпня, 19:11
«Польща могла б отримати 70 мільйонів тонн експорту на рік, які українські порти втратили через війну»
Польська інфраструктура не готова до обсягів українського експорту – Метінвест
16 серпня, 18:11
Renault продає у Росії бізнес своєї дочірньої компанії
Renault продає у Росії бізнес своєї дочірньої компанії
14 серпня, 21:45
Карін Кнайсль та Володимир Путін на весіллі
Ексочільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, відцуралася від російського паспорта
17 серпня, 14:06
Українські захисники дають гідну відсіч ворогу
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
21 серпня, 06:35
На думку Корнійчука, Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю проти будь-яких мігрантів
Посол України обурився тим, як Ізраїль знущається з наших громадян
25 серпня, 21:59
ЗСУ просуваються на двох напрямках – Генштаб
ЗСУ просуваються на двох напрямках – Генштаб
23 серпня, 09:17
Співачка Таїсія Повалій вчергове підтримала окупантів у Росії
Народна артистка України оголосила, що тепер її країна – Башкортостан
1 вересня, 16:17

Соціум

Чи дійсно Південно-Африканська Республіка постачала зброю в РФ? Результати розслідування
Чи дійсно Південно-Африканська Республіка постачала зброю в РФ? Результати розслідування
Московські аеропорти зупинили роботу: затримується понад 20 рейсів
Московські аеропорти зупинили роботу: затримується понад 20 рейсів
У Курській області знову прогриміли вибухи
У Курській області знову прогриміли вибухи
Індія завершила досліджувальну місію на Місяці
Індія завершила досліджувальну місію на Місяці
Азербайджан сколихнув потужний землетрус
Азербайджан сколихнув потужний землетрус
Пентагон опублікував відео НЛО: їх фіксували американські пілоти
Пентагон опублікував відео НЛО: їх фіксували американські пілоти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими
68K
Забрати автокефалію в України? Вселенський патріарх відповів на підступи Москви
21K
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби
11K
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
9120
Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала
7452
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)

Новини

Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Сьогодні, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
2 вересня, 06:37

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту