Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новоспечена нардепка від «ЄС» розповіла, чим хоче зайнятися в Раді

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Новоспечена нардепка від «ЄС» розповіла, чим хоче зайнятися в Раді
Ірина Никорак прийняла присягу народного депутата 10 квітня
фото з відкритих джерел

Народна депутатка Ірина Никорак написала заяву про бажання долучитися до комітету із соцполітики

Нова парламентарка Ірина Никорак прийняла присягу народного депутата 10 квітня. «Главком» дізнався про майбутні політичні ідеї депутатки.

«Поки законодавчих ініціатив, які оформлені мною офіційно, немає. Зараз я в процесі оформлення документів, того ж електронного підпису, який зможу використовувати в системі електронному документообігу», – розповіла Никорак.

Це займе ще декілька днів, і, як тільки всі документи будуть оформлені, нардепка зможе в електронному форматі ініціювати свої законопроєкти та підписувати проєкти колег.

«Я вже підписала заяву про бажання долучитися до комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, де колеги з моєї політичної сили не представлені», – додала нардепка.

Бажання Ірини Никорак пов'язано із тим, що після завершення бойових дій та перемоги України ми будемо жити практично в країні ветеранів. Це буде велика кількість людей з бойовим досвідом, і вже зараз треба створювати умови для інтеграції та адаптації українських військовослужбовців у суспільство.

«Тому я планую зосередитися на цьому й однією з перших моїх ініціатив стане законопроєкт щодо реформування речового забезпечення жінок в армії», – окреслила майбутні плани Никорак.

Зазначимо, що замість Михайла Забродського, який у березні написав заяву про складення депутатських повноважень, аби зосередитись на військових справах, прийняла присягу 26 номер списку «Європейської солідарності» Ірина Никорак. У парламент Никорак потрапила з Київради – на останніх місцевих виборах вона стала депутаткою міської ради від «ЄС» від столичної Оболоні.

Нагадаємо, що в Києві запустили виробництво військової форми для жінок

Читайте також: Ірина Никорак: Неприйнятно, коли військові під обстрілами у Херсоні не отримують доплат
Теги: Ірина Никорак парламент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підтримка України з боку Енергетичного співтовариства дозволяє краще вирішувати проблеми, які створюють перепони у розвитку зеленої енергетики
Інвестор з Німеччини прогнозує зупинку будівництва «зеленої» енергетики в Україні без подовження дії технічних умов
23 березня, 12:07
Захисники зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках
Захисники зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках
21 березня, 14:14
Парламент Угорщини остаточно схвалив вступ Фінляндії до НАТО
Парламент Угорщини остаточно схвалив вступ Фінляндії до НАТО
27 березня, 19:40
Торік фіксувалися випадки обслуговування на території ПАР російських літаків і суден, що перебувають під західними санкціями
У ПАР обслуговують російські літаки і судна: посол України розповіла про скандальні кейси
31 березня, 08:46
Одностатеві шлюби: Рада церков звернулася до парламенту
Одностатеві шлюби: Рада церков звернулася до парламенту
27 березня, 22:06
Зеленський підбив підсумки тижня, що минає
Зеленський розповів, як захиститися від нової агресії Росії
25 березня, 21:56
Президенти України та Польщі провели перемовини у Варшаві
Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою, новий оборонний пакет для ЗСУ від Польщі. Головне за 5 квітня
5 квiтня, 21:28
Екологи вважають, що ініціатива парламентарів несе загрозу для зоопарків, дендропарків й інших штучних об’єктів природно-заповідного фонду
Парламент змінює процедуру створення парків і зоопарків. Навіщо? законотворчість
8 квiтня, 10:33
Бійці беруть участь в операціях під прикриттям, а їхню діяльність не контролює парламент
Журналісти назвали кількість британських спецпризначенців, які воюють в Україні
12 квiтня, 08:42

Політика

Подарунки на річницю. Порошенко привіз техніку артилеристам, які потопили «Москву»
Подарунки на річницю. Порошенко привіз техніку артилеристам, які потопили «Москву»
Новоспечена нардепка від «ЄС» розповіла, чим хоче зайнятися в Раді
Новоспечена нардепка від «ЄС» розповіла, чим хоче зайнятися в Раді
У бою під Авдіївкою загинув депутат Миргородської міськради Анатолій Карбан
У бою під Авдіївкою загинув депутат Миргородської міськради Анатолій Карбан
Конституційний суд взявся за перевірку «Харківських угод»
Конституційний суд взявся за перевірку «Харківських угод»
Зеленський відповів на петицію про запровадження статевого виховання в освіті
Зеленський відповів на петицію про запровадження статевого виховання в освіті
У ЗСУ є кілька варіантів розвитку подій на фронті – Данілов
У ЗСУ є кілька варіантів розвитку подій на фронті – Данілов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Китай схвалив надання летальної зброї РФ – Washington Post
8188
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7987
Який прибуток приносила Лавра Московському патріархату: Ткаченко назвав шокуючі цифри
6006
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
5198
Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)
4872
Дві українки увійшли до списку найвпливовіших людей світу

Новини

Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Сьогодні, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Сьогодні, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Сьогодні, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
Вчора, 23:06
Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України
Вчора, 17:26

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту