Новоспечена нардепка від «ЄС» розповіла, чим хоче зайнятися в Раді

Народна депутатка Ірина Никорак написала заяву про бажання долучитися до комітету із соцполітики

Нова парламентарка Ірина Никорак прийняла присягу народного депутата 10 квітня. «Главком» дізнався про майбутні політичні ідеї депутатки.

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«Поки законодавчих ініціатив, які оформлені мною офіційно, немає. Зараз я в процесі оформлення документів, того ж електронного підпису, який зможу використовувати в системі електронному документообігу», – розповіла Никорак.

Це займе ще декілька днів, і, як тільки всі документи будуть оформлені, нардепка зможе в електронному форматі ініціювати свої законопроєкти та підписувати проєкти колег.

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«Я вже підписала заяву про бажання долучитися до комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, де колеги з моєї політичної сили не представлені», – додала нардепка.

Бажання Ірини Никорак пов'язано із тим, що після завершення бойових дій та перемоги України ми будемо жити практично в країні ветеранів. Це буде велика кількість людей з бойовим досвідом, і вже зараз треба створювати умови для інтеграції та адаптації українських військовослужбовців у суспільство.

«Тому я планую зосередитися на цьому й однією з перших моїх ініціатив стане законопроєкт щодо реформування речового забезпечення жінок в армії», – окреслила майбутні плани Никорак.

Зазначимо, що замість Михайла Забродського, який у березні написав заяву про складення депутатських повноважень, аби зосередитись на військових справах, прийняла присягу 26 номер списку «Європейської солідарності» Ірина Никорак. У парламент Никорак потрапила з Київради – на останніх місцевих виборах вона стала депутаткою міської ради від «ЄС» від столичної Оболоні.

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Нагадаємо, що в Києві запустили виробництво військової форми для жінок.