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Журналісти назвали кількість британських спецпризначенців, які воюють в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Журналісти назвали кількість британських спецпризначенців, які воюють в Україні
Бійці беруть участь в операціях під прикриттям, а їхню діяльність не контролює парламент
фото: armyinform

Даних про те, де саме перебували британські спецпризначенці немає

Наприкінці зими на по початку весни в Україні перебували 50 бійців сил спеціального призначення Великої Британії. Про це повідомляє британська The Guardian з посиланням на один зі «злитих» у мережу секретних документів Пентагону з грифом «цілком таємно».

У документі згадується, що в Україні діють сили спеціального призначення кількох країн, які формально не беруть участі у війні.

«Злитий» документ датований 23 березня. У ньому йдеться про те, що найбільший контингент спецпризначенців в Україні має Велика Британія (50 осіб), за нею йдуть Латвія (17), Франція (15), США (14) і Нідерланди (1). Впродовж лютого і березня на території Україні могли перебувати до 50 британський спец призначенців», - йдеться в повідомленні.

При цьому даних про те, де саме перебували британські спецпризначенці та які завдання виконували, немає. Міноборони країни від коментарів відмовляється.

Як зазначає газета, сили спецпризначення – найсекретніша організація збройних сил Великої Британії. Бійці беруть участь в операціях під прикриттям, а їхню діяльність не контролює парламент.

Нагадаємо, що раніше The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що в соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Видання пише, що Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

Крім того, витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США, схоже, шпигують не лише за Росією, але й за вищим політичним та військовим керівництвом України, щоб краще знати про військові плани Києва. Видання зазначає, що США все-таки мають більш чітке уявлення про російські військові операції, аніж про українські плани. 

Теги: Міноборони Франція Нідерланди Латвія документи військові Велика Британія Пентагон парламент війна

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