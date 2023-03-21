Захисники зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках

За основу законопроєкт проголосували 256 народних депутатів

Українські воїни зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

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За основу законопроєкт проголосували 256 народних депутатів.

«Парламент підтримав законопроєкт Оксани Дмітрієвої #8011 щодо створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції», – написав нардеп.

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Нагадаємо, Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні внесла зміни до закону щодо виконання військового обовʼязку та проходження служби