Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою, новий оборонний пакет для ЗСУ від Польщі. Головне за 5 квітня

Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з Варшаві з очільником Польщі Анджеєм Дудою

Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою та домовилися про потужний оборонний пакет для ЗСУ, Путін знайшов нових союзників, екскерівник ДП «Антонов» отримав підозру. Ці та інші події 5 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою

Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з Варшаві з очільником Польщі Анджеєм Дудою.Варшава – це п’ята столиця, яку глава України відвідав після початку повномасштабного вторгнення Росії.Цього разу про візит повідомлено заздалегідь – за два дні. Раніше Зеленський був у Жешуві з неанонсованими візитами.

Зеленський і Дуда домовилися про потужний оборонний пакет для ЗСУ

Сьогодні, 5 квітня, під час зустрічі у Варшаві президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету. Про це було оголошено на спільній пресконференції політичних лідерів.

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Путін знайшов нових союзників? Головні заяви диктатора

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін вчергове відзначився цинічними заявами, а також спробував знайти нових союзників. Про це він заявив на церемонії вручення вірчих грамот послам.

Знищення «Мрії»: екскерівник ДП «Антонов» отримав підозру

Колишній генеральний директор Державного підприємства «Антонов» отримав підозру у службовій недбалості. Через його дії транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно не було транспортовано з аеродрому у Гостомелі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Болгарія: п’яті вибори за два роки. І це не фінал…

Минулої неділі болгари вже вп’яте за останні два роки обирали парламент. Серед причин такої безпрецедентної для новітньої історії Болгарії ситуації – протиріччя між політичними силами, які не дозволяють їм домовитись між собою і сформувати постійний і стабільний уряд. Провали ж у формуванні уряду ведуть до розпуску парламенту і дострокових виборів.

Чому Сі Цзіньпін не дзвонить Зеленському? Китайський дипломат знайшов виправдання

Посол Китаю в ЄС Фу Цун вважає, що критики неправильно тлумачать відносини його країни з Росією, а також відверто розповів про стосунки із Європою та розкритикував Ентоні Блінкена

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Голова Донецької ОВА: У тих, хто повірив гаслу «Россия здесь навсегда», є два шляхи

«Російські загарбники за минулу добу убили чотирьох та поранили трьох мирних мешканців Донецької області», – з такого повідомлення починається вівторок 4 квітня в телеграм-каналі керівника Донецької обласної військової обладміністрації Павла Кириленка.

Нагадаємо, триває 406 доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав три ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.