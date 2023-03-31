У ПАР обслуговують російські літаки і судна: посол України розповіла про скандальні кейси

Південно-Африканська Республіка не приєдналася до антиросійських санкцій

Південно-Африканська Республіка, як і більшість країн Африки, не приєдналася до санкційного тиску проти Російської Федерації. Відтак, українським дипломатам довелося переконувати південноафриканських бізнесменів припинити співробітництво з Росією. У ході зустрічей з бізнесменами і пресою вони доводили доцільність і важливість такого кроку. Протягом останнього року такі зусилля призвели до припинення діяльності у Росії окремих компаній з ПАР. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол України у Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова.

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«У 2022 році фіксувалися випадки обслуговування на території ПАР російських літаків і суден, що перебувають під західними санкціями, а також тиску на британську компанію «BP Plc» (до 2000 року відомої як «British Petroleum») щодо примусової заправки ними пальним російських літаків у двох міжнародних аеропортах ПАР, оскільки лише «BP Plc» володіла відповідною паливозаправною технікою та обладнанням. Рішення південноафриканської влади поступово замінити іноземну паливозаправну компанію на місцевих операторів, вірогідно змусило «BP Plc» оголосити 22.03.2023 року про вихід з авіаційного ринку ПАР, а відтак, припинення з 30 квітня 2023 року діяльності в аеропортах Йоханнесбурга, Дурбана та Кейптауна. І хоча речник «BP Plc» заявив, що згадане рішення було схвалено у рамках звичайної глобальної бізнес-стратегії цієї транснаціональної компанії, причини є очевидними», – розказала дипломатка.

Крім того, за повідомленнями української розвідки, Росія домовилася про постачання боєприпасів із деяких африканських країн. Чи справді це так – достеменно невідомо, проте кілька місяців тому було зафіксовано декілька заходів російських суден у порти ПАР, дуже підозрілих, каже Любов Абравітова.

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«Під покровом ночі відбувалося розвантаження і завантаження якихось вантажів. А одним з цих російських кораблів виявився підсанкційний. Я кажу про судно «Леді Арт», – розповіла посол.

За словами дипломатки, після цього країною прокотилася неабияка хвиля протесту. У парламент викликали міністерку оборони і ветеранів Танді Модісе. Розпитували, а що ж таке вантажили на ці російські кораблі.

«Існує неофіційна версія, але її нам під час розмов озвучували: мовляв, Росія перевозила запчастини для того, щоби флот ПАР міг взяти участь у навчаннях наприкінці лютого», – підсумувала Абравітова.

Нагадаємо, російське торгове судно, власник якого перевозив зброю для Кремля, минулого місяця відключило транспондер, перш ніж таємно пришвартуватися до найбільшої військово-морської бази Південної Африки, де вона доставила та завантажила невідомі вантажі.