Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У ПАР обслуговують російські літаки і судна: посол України розповіла про скандальні кейси

Надія Карбунар
glavcom.ua
У ПАР обслуговують російські літаки і судна: посол України розповіла про скандальні кейси
Торік фіксувалися випадки обслуговування на території ПАР російських літаків і суден, що перебувають під західними санкціями
фото з відкритих джерел

Південно-Африканська Республіка не приєдналася до антиросійських санкцій

Південно-Африканська Республіка, як і більшість країн Африки, не приєдналася до санкційного тиску проти Російської Федерації. Відтак, українським дипломатам довелося переконувати південноафриканських бізнесменів припинити співробітництво з Росією. У ході зустрічей з бізнесменами і пресою вони доводили доцільність і важливість такого кроку. Протягом останнього року такі зусилля призвели до припинення діяльності у Росії окремих компаній з ПАР. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол України у Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова.

«У 2022 році фіксувалися випадки обслуговування на території ПАР російських літаків і суден, що перебувають під західними санкціями, а також тиску на британську компанію «BP Plc» (до 2000 року відомої як «British Petroleum») щодо примусової заправки ними пальним російських літаків у двох міжнародних аеропортах ПАР, оскільки лише «BP Plc» володіла відповідною паливозаправною технікою та обладнанням. Рішення південноафриканської влади поступово замінити іноземну паливозаправну компанію на місцевих операторів, вірогідно змусило «BP Plc» оголосити 22.03.2023 року про вихід з авіаційного ринку ПАР, а відтак, припинення з 30 квітня 2023 року діяльності в аеропортах Йоханнесбурга, Дурбана та Кейптауна. І хоча речник «BP Plc» заявив, що згадане рішення було схвалено у рамках звичайної глобальної бізнес-стратегії цієї транснаціональної компанії, причини є очевидними», – розказала дипломатка.

Крім того, за повідомленнями української розвідки, Росія домовилася про постачання боєприпасів із деяких африканських країн. Чи справді це так – достеменно невідомо, проте кілька місяців тому було зафіксовано декілька заходів російських суден у порти ПАР, дуже підозрілих, каже Любов Абравітова.

«Під покровом ночі відбувалося розвантаження і завантаження якихось вантажів. А одним з цих російських кораблів виявився підсанкційний. Я кажу про судно «Леді Арт», – розповіла посол.

За словами дипломатки, після цього країною прокотилася неабияка хвиля протесту. У парламент викликали міністерку оборони і ветеранів Танді Модісе. Розпитували, а що ж таке вантажили на ці російські кораблі.

«Існує неофіційна версія, але її нам під час розмов озвучували: мовляв, Росія перевозила запчастини для того, щоби флот ПАР міг взяти участь у навчаннях наприкінці лютого», – підсумувала Абравітова.

Нагадаємо, російське торгове судно, власник якого перевозив зброю для Кремля, минулого місяця відключило транспондер, перш ніж таємно пришвартуватися до найбільшої військово-морської бази Південної Африки, де вона доставила та завантажила невідомі вантажі.

Читайте також:

Теги: росія бізнес посол парламент Африка Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія заявила, що готує нове покоління: школи вивчатимуть менталітет Африки
Росія заявила, що готує нове покоління: школи вивчатимуть менталітет Африки
20 березня, 08:16
Камала Гарріс
Віцепрезидентка США відправилася в Африку: пояснить, хто винен у продовольчій кризі
26 березня, 07:36
Росія вербує на війну в Україну найманців із країни Африки
Росія вербує на війну в Україну найманців із країни Африки
23 березня, 17:19

Економіка

У ПАР обслуговують російські літаки і судна: посол України розповіла про скандальні кейси
У ПАР обслуговують російські літаки і судна: посол України розповіла про скандальні кейси
Японія ввела нові санкції проти РФ: що під забороною
Японія ввела нові санкції проти РФ: що під забороною
Стало відомо, що КНДР може отримати від Росії в обмін на боєприпаси
Стало відомо, що КНДР може отримати від Росії в обмін на боєприпаси
Raiffeisen Bank визначився з подальшим веденням бізнесу у Росії
Raiffeisen Bank визначився з подальшим веденням бізнесу у Росії
Ціни на газ у Казахстані. Токаєв закликав до радикальних змін
Ціни на газ у Казахстані. Токаєв закликав до радикальних змін
Економіка Росії починає зазнавати краху – WSJ
Економіка Росії починає зазнавати краху – WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
71K
Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву
16K
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги
15K
«Зараз вдарю палицею». Московський патріархат відмовився покидати Лавру (оновлено)
13K
Легендарний магазин Roshen у центрі столиці закривається (фото)
7391
Маніпуляції із цифрами. Московська церква вигадала хитрість, аби лишитися в Лаврі

Новини

Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Сьогодні, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Сьогодні, 06:47
Призов у Росії: ISW оцінив, чи збільшить це міць армії окупантів
Сьогодні, 06:40
Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)
Сьогодні, 06:08
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків
Сьогодні, 02:54
31 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту