Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України

Після ліквідації ОПЗЖ Юрій Бойко очолив депутатську групу «Платформа за життя та мир» у Раді

Війна всіх розставляє на свої місця – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив, що народний депутат України Юрій Бойко, який був одним із лідерів забороненої нині партії «Опозиційна платформа - За життя», перебуває зараз на курорті в Чехії. Про це він сказав під час телемарафону.

Данілов зазначив, що нардепи Нестор Шуфрич і Юрій Бойко «є заручниками свого вибору – вони свідомо обрали РФ як країну, яка є їх партнером». Він додав, що за цей вибір їм «рано чи пізно треба відповідати».

За його словами, Війна всіх розставляє на свої місця. «Коли Вілкул показав позицію, коли Труханов показав позицію (до війни вони вважалися проросійськими. – Ред.), то це дуже важливо. Одна справа, коли ви в певний період часу в певних процесах, а інша справа, коли ви вже на передовій... там де гаряче... Це позиція. А інше – коли Бойко в Чехії, де воду п'ють в Карлових Варах... Війна всіх розставляє на свої місця», – наголосив Данілов.

Нагадаємо, нардепа Юрія Бойка, голову депутатської групи «Платформа за життя та мир», помітили 25 серпня у Карлових Варах у Чехії.

Речник нардепа відповів, що 63-річний Бойко «взяв відпустку за власний рахунок з 22 по 29 серпня», а у Карлових Варах перебуває на лікуванні.

У червні Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».

При цьому ОПЗЖ й інші проросійські партії оскаржували свою заборону.