Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України
Після ліквідації ОПЗЖ Юрій Бойко очолив депутатську групу «Платформа за життя та мир» у Раді
фото з відкритих джерел

Війна всіх розставляє на свої місця – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив, що народний депутат України Юрій Бойко, який був одним із лідерів забороненої нині партії «Опозиційна платформа - За життя», перебуває зараз на курорті в Чехії. Про це він сказав під час телемарафону.

Данілов зазначив, що нардепи Нестор Шуфрич і Юрій Бойко «є заручниками свого вибору – вони свідомо обрали РФ як країну, яка є їх партнером». Він додав, що за цей вибір їм «рано чи пізно треба відповідати».

За його словами, Війна всіх розставляє на свої місця. «Коли Вілкул показав позицію, коли Труханов показав позицію (до війни вони вважалися проросійськими. – Ред.), то це дуже важливо. Одна справа, коли ви в певний період часу в певних процесах, а інша справа, коли ви вже на передовій... там де гаряче... Це позиція. А інше – коли Бойко в Чехії, де воду п'ють в Карлових Варах... Війна всіх розставляє на свої місця», – наголосив Данілов.

Нагадаємо, нардепа Юрія Бойка, голову депутатської групи «Платформа за життя та мир», помітили 25 серпня у Карлових Варах у Чехії

Речник нардепа відповів, що 63-річний Бойко «взяв відпустку за власний рахунок з 22 по 29 серпня», а у Карлових Варах перебуває на лікуванні.

У червні Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».

При цьому ОПЗЖ й інші проросійські партії оскаржували свою заборону.

Читайте також: Зубами за мандат. Як Столар та Рабінович танцюють на могилі ОПЗЖ
Теги: війна Опозиційна платформа — За життя Юрій Бойко Україна росія Чехія РНБО Олексій Данілов

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Бойко (ліворуч) у Карлових Варах, кажуть, лікується 
Глава забороненої ОПЗЖ Бойко опинився у Карлових Варах (фото)
26 серпня, 18:30
 Інна Іваночко відома проросійськими поглядами
У Львові затримали російську агентку – членкиню місцевої ОПЗЖ (відео)
26 серпня, 17:51
Суд заборонив діяльність партії ОПЗЖ у червні
Депутати пропонують позбавити мандатів усіх членів ліквідованої фракції ОПЗЖ
25 серпня, 19:32

Політика

Зеленський звернувся до школярів у День знань
Зеленський звернувся до школярів у День знань
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України
Україна може набути членства в Євросоюзі «за дві ночі», – Кулеба
Україна може набути членства в Євросоюзі «за дві ночі», – Кулеба
Росія хоче, щоб світ зробив три помилки, – Зеленський
Росія хоче, щоб світ зробив три помилки, – Зеленський
Кабмін призначив Уповноваженого в справах ЄСПЛ
Кабмін призначив Уповноваженого в справах ЄСПЛ
Глава МЗС Бельгії роз'яснила свій візит до окупованого Криму
Глава МЗС Бельгії роз'яснила свій візит до окупованого Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
162K
Кремль придумав, як рятувати репутацію Путіна-невдахи
152K
Нове відео з Путіним. Радник глави МВС пояснив, чому диктатор сірий та сумний
98K
Держдума взялась рятувати «спецоперацію» Путіна. Її перейменують
64K
Кремль знайшов виправдання головному провалу Путіна
51K
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук

Новини

На півдні окупанти намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ
Сьогодні, 07:26
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
Вчора, 14:21
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Вчора, 13:45
Ляшко розповів, як фармацевтичний ринок України переходить на правові стандарти ЄС
Вчора, 12:17
«Мозковий центр» повалення режиму Путіна діятиме в Україні
Вчора, 10:51
Окупанти перегруповують війська на Запоріжжі для відновлення наступу
Вчора, 07:32

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту