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Депутатка пояснила, як заборона ОПЗЖ пішла на користь проросійським силам у Раді 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Депутатка пояснила, як заборона ОПЗЖ пішла на користь проросійським силам у Раді 
Дехто з нардепів уже по пів року не з'являється у Верховній Раді 
колаж glavcom.ua

«Створили три нові групи і тепер мають більше представників» 

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що після заборони діяльності політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» її колишні члени не втратили політичного впливу в парламенті, а навпаки – укріплюють свої позиції.

«Партію заборонили, але її ошметки створили три нові групи і тепер мають більше представників на погоджувальній і права на виступ. Також за ними залишається ключовий комітет свободи слова. За нашою з «Голосом» ініціативою ми вимагали виключення членів ОПЗЖ з міжпарламентських делегацій, але це теж досі не зроблено», – повідомила Геращенко.

Депутатка пояснила, як заборона ОПЗЖ пішла на користь проросійським силам у Раді  фото 1

Нагадаємо, у червні Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Судове засідання відбувалося в закритому режимі. Представник партії ОПЗЖ брав участь у судовому засіданні онлайн.

Усе майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. Це стосується й обласних, міських і районних організацій вказаної політичної партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень». 

При цьому ОПЗЖ й інші проросійські партії оскаржували свою заборону.

Як відомо, колишні члени ОПЗЖ у Верховній Раді Вадим Столар разом з колегами по партії Ігорем Абрамовичем та Тетяною Плачковою подав позов до суду проти партії щодо рішення з’їзду політсили про дострокове припинення їхніх депутатських повноважень. Позов проти ОПЗЖ подав до Верховного Суду і один з колишніх лідерів партії Вадим Рабінович.

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Теги: Верховна Рада

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