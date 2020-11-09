Обстріл консульства Азербайджану у Харкові: СБУ припускає втручання «третіх» країн

7 листопада у Харкові невідомі здійснили шість пострілів в бік будівлі почесного консульства Азербайджану

У СБУ упевнені, що представники діаспор Вірменії та Азербайджану не зацікавлені у конфлікті

Служба безпеки України припускає, що до нападу на почесне консульство Азербайджану у Харкові можуть бути причетні «треті сили».

Про це йдеться у заяві начальника Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна, яку опублікував речник управління Владислав Абдула.

«На сьогодні, відповідно до компетенції, Службою безпеки України розглядаються версії стосовно втручання «третіх» сил до розгойдування ситуації в Україні та Харківському регіоні як то елементу «гібридної війни», так і до створення комфортних умов для дипломатів «третіх» країн в їх діяльності, пов’язаної з ситуацією в Нагорному Карабаху», – зазначає Дудін.

Він упевнений, що представники діаспор Вірменії та Азербайджану не зацікавлені у конфлікті.

«Разом з тим, після аналізу ситуації констатуємо, що подібні випадки відбуваються в країнах, де компактно проживають вихідці з Вірменії і Азербайджану, і саме медіаресурси «третіх» країн розповсюджують зазначену інформацію. Із жалем констатуємо, що окремі політичні сили регіону, які наближені до «третіх» країн, в результаті дзвінкого програшу на місцевих виборах, чи можливо за вказівкою емісарів «третіх» країн (наразі зазначена версія також перевіряється), намагаються зробити «хайп» та розпалити вогонь національної ворожнечі в регіоні», – заявив Дудін.

Харків'ян та гостей регіону начальник УСБУ просить допомогти встановити нападників.

«Особливо просимо звертатись людей, котрі здійснювали в’їзд на територію України через пункт пропуску «Гоптівка» 05-06 листопада 2020 року та виїзд 07 листопада 2020 року. За характерними особливостями, один з двох злочинців професійно займався боксом, кікбоксингом або тайським боксом», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, з 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.

7 листопада у Харкові близько другої години ночі невідомі здійснили шість пострілів в бік будівлі почесного консульства Азербайджану.

В результаті були пробиті вікно і вхідні двері, в офісі нікого не було, постраждалих немає. Камери відеоспостереження зафіксували двох молодиків зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет з глушником.

МЗС Азербайджану засудило напад на почесне консульство у Харкові, натякнувши, що його слід розглядати у контексті конфлікту у Нагірному Карабасі.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що поліція зробить все для того, аби затримати осіб, причетних до нападу на консульство Азербайджану.

Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії в Україні взяті під охорону поліції.

До слова, діаспора азербайджанців у Києві вивісила банер «Карабах – це Азербайджан» (фото).