Діаспора азербайджанців у Києві вивісила банер «Карабах – це Азербайджан» (фото)

Азербайджанці дякують Україні за підтримку

На будівлі Ради азербайджанців в Україні, що знаходиться на проспекті Лобановського в Києві, з’явилися два банери.

Так, на верхній частині будівлі вивішений величезний банер, на якому написано «Карабах – це Азербайджан».

Нижче нього розміщено банер зі словами подяки Україні «Дякуємо Україні за підтримку!».

Нагадаємо, з 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.

7 листопада у Харкові близько другої години ночі невідомі здійснили шість пострілів в бік будівлі почесного консульства Азербайджану.

В результаті були пробиті вікно і вхідні двері, в офісі нікого не було, постраждалих немає. Камери відеоспостереження зафіксували двох молодиків зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет з глушником.

МЗС Азербайджану засудило напад на почесне консульство у Харкові, натякнувши, що його слід розглядати у контексті конфлікту у Нагірному Карабасі.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що поліція зробить все для того, аби затримати осіб, причетних до нападу на консульство Азербайджану.

Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії в Україні взяті під охорону поліції.