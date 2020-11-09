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    Діаспора азербайджанців у Києві вивісила банер «Карабах – це Азербайджан» (фото)

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    Діаспора азербайджанців у Києві вивісила банер «Карабах – це Азербайджан» (фото)
    Фото: Ігор Луценко, Facebook

    Азербайджанці дякують Україні за підтримку

    На будівлі Ради азербайджанців в Україні, що знаходиться на проспекті Лобановського в Києві, з’явилися два банери.

    Так, на верхній частині будівлі вивішений величезний банер, на якому написано «Карабах – це Азербайджан».

    Нижче нього розміщено банер зі словами подяки Україні «Дякуємо Україні за підтримку!».

    Нагадаємо, з 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.

    7 листопада у Харкові близько другої години ночі невідомі здійснили шість пострілів в бік будівлі почесного консульства Азербайджану.

    В результаті були пробиті вікно і вхідні двері, в офісі нікого не було, постраждалих немає. Камери відеоспостереження зафіксували двох молодиків зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет з глушником.

    МЗС Азербайджану засудило напад на почесне консульство у Харкові, натякнувши, що його слід розглядати у контексті конфлікту у Нагірному Карабасі. 

    Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що поліція зробить все для того, аби затримати осіб, причетних до нападу на консульство Азербайджану.

    Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії в Україні взяті під охорону поліції. 

    Київ Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах
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