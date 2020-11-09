Армія Азербайджану зайняла ще кілька сіл в Нагірному Карабасі

Сьогодні армія Азербайджану зайняла низку сіл в Ходжавендському, Фізулінському, Губадлинському і Лачинському районах

В ході конфлікту в Нагірному Карабасі азербайджанська армія зайняла ще кілька стратегічних висот і населених пунктів. Зокрема, встановлено контроль над селами в шести районах.

Про це у своєму Twitter повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

За його словами, сьогодні армія Азербайджану зайняла низку сіл в Ходжавендському, Фізулінському, Губадлинському і Лачинському районах.

Крім того, зайнято стратегічні висоти в Зангиланському районі - Бартаз (2300 метрів), Сигирт (1370 метрів), Шукюратаз (2000 метрів) і п'ять безіменних висот.

Нагадаємо, раніше прессекретар очільника невизнаного Нагірного Карабаху Ваграм Погосян заявив, що вірменська армія втратила контроль над містом Шуша. Азербайджанська сторона повідомляла про це ще в суботу. Крім того він заявив, що армія Азербайджану підійшла впритул до Степанакерта.

Також 9 листопада Азербайджан визнав, що збив російський гвинтокрил. У Баку заявили, що політ російського гелікоптера проходив у темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО, а військові вертольоти Росії раніше не були помічені в зазначеному районі.