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    Армія Азербайджану підійшла впритул до Степанакерта

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    Степанакерт опинився під обстрілами&nbsp; - Армія Азербайджану підійшла впритул до Степанакерта
    Степанакерт опинився під обстрілами 

    Раніше Вірменія спростувала взяття Азербайджаном міста Шуші

    Збройні сили Азербайджану знаходяться на підступах до міста Степанакерт, який окупований силами «Нагірно-Карабахської республіки». Про це на своїй сторінці в Facebook заявив прессекретар так званого президента «НКР» Ваграм Погосян.

    «Якщо ми хочемо, щоб Шуші знову був нашим, а Арцах зберігся, нам необхідно використовувати всі свої можливості для організації надійної оборони в Степанакерті і на інших напрямках фронту. Це справжня і надійна гарантія успіху», - написав він.

    Раніше Азербайджан заявив про відступ вірменської армії з частини позицій в Карабасі.

    Як повідомлялося 8 листопадаВірменія спростувала взяття Азербайджаном ключового міста Карабаху.

    Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

    15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

    Нагадаємо, президент Азербайджану назвав умову для завершення війни в Нагірному Карабасі.

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