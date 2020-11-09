Армія Азербайджану підійшла впритул до Степанакерта

Раніше Вірменія спростувала взяття Азербайджаном міста Шуші

Збройні сили Азербайджану знаходяться на підступах до міста Степанакерт, який окупований силами «Нагірно-Карабахської республіки». Про це на своїй сторінці в Facebook заявив прессекретар так званого президента «НКР» Ваграм Погосян.

«Якщо ми хочемо, щоб Шуші знову був нашим, а Арцах зберігся, нам необхідно використовувати всі свої можливості для організації надійної оборони в Степанакерті і на інших напрямках фронту. Це справжня і надійна гарантія успіху», - написав він.

Раніше Азербайджан заявив про відступ вірменської армії з частини позицій в Карабасі.

Як повідомлялося 8 листопада, Вірменія спростувала взяття Азербайджаном ключового міста Карабаху.

Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

Нагадаємо, президент Азербайджану назвав умову для завершення війни в Нагірному Карабасі.