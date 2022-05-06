Очільники МЗС країн Балтії приїхали до Києва

У Києві міністри закордонних справ обговорять статус кандидата в ЄС

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії сьогодні, 6 травня, перебувають з робочою поїздкою в Києві. Як повідомив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, із українською стороною обговорюється питання надання статусу кандидата на вступ до ЄС.

«Відвідуємо Київ з латвійським і естонським колегами. Цього разу ми також говоримо про відновлення, реставрацію та статус кандидата в ЄС для України. Квітучий Київ нагадує про те, що країна готова до світлого майбутнього», - зазначив він.

Він також опублікував спільне фото з міністрами закордонних справ Латвії та Естонії – Едаргсом Рінкевичсом і Евою-Марією Леймітс.

Напередодні президент Зеленський заявив, що Україні має бути негайно наданий статус кандидата в члени ЄС.

Голова держави зазначив, що ця війна Росії проти України планувалася як підготовка до завдання удару по об'єднаній Європі. «Отже посилення уніфікації було б потужною відповіддю на все це», - сказав президент України.

Нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з Боррелем європейські перспективи України.