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    Очільники МЗС країн Балтії приїхали до Києва

    Міністри закордонних справ країн Балтії в Києві&nbsp; - Очільники МЗС країн Балтії приїхали до Києва
    Міністри закордонних справ країн Балтії в Києві 
    фото: twitter.com/GLandsbergis

    У Києві міністри закордонних справ обговорять статус кандидата в ЄС

    Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії сьогодні, 6 травня, перебувають з робочою поїздкою в Києві. Як повідомив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, із українською стороною обговорюється питання надання статусу кандидата на вступ до ЄС.

    «Відвідуємо Київ з латвійським і естонським колегами. Цього разу ми також говоримо про відновлення, реставрацію та статус кандидата в ЄС для України. Квітучий Київ нагадує про те, що країна готова до світлого майбутнього», - зазначив він.

    Він також опублікував спільне фото з міністрами закордонних справ Латвії та Естонії – Едаргсом Рінкевичсом і Евою-Марією Леймітс.

    Напередодні президент Зеленський заявив, що Україні має бути негайно наданий статус кандидата в члени ЄС.

    Голова держави зазначив, що ця війна Росії проти України планувалася як підготовка до завдання удару по об'єднаній Європі. «Отже посилення уніфікації було б потужною відповіддю на все це», - сказав президент України.

    Нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з Боррелем європейські перспективи України.

    Читайте також: Україна може вступити до ЄС за 3-5 років: хто має цьому посприяти
    Теги: МЗС ЄС росія окупанти Київ дипломатія війна Естонія Латвія Литва Україна окупація #stoprussia
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    Очільники МЗС країн Балтії приїхали до Києва