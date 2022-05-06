Російські олігархи обдумують, як пришвидшити смерть Путіна, – Грозєв

Фізичне усунення Путіна ускладнюється тим, що він нікого до себе не підпускає

Олігархи Росії вважають, що краще президент Росії був би мертвим

Болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв у інтерв'ю своєму колезі Дмитру Гордону заявив, що російські олігархи обговорюють, як можна посприяти ліквідації президента РФ Володимира Путіна.

«З колегами ми слухали розмову одного дуже близького до Путіна олігарха, який у діалозі з іншим олігархом каже, що б краще він (Путін, – ред.) помер, від ймовірної хвороби. Тому що він нас знищив. Він знищив Україну, він знищив Росію», – повідомив Грозєв.

Журналіст зазначив, що російські олігархи вже обговорюють, як можна посприяти ліквідації диктатора.

«Тобто вони активно і пасивно зараз обдумують, як цьому можна посприяти. А чи знайдуться люди... Кожен генерал і полковник, чий племінник вмирає або зникає, стає потенційним...» – зауважив розслідувач Bellingcat.

Нагадаємо, раніше українська розвідка також повідомляла, що окремі російські олігархи вже обговорюють можливість фізичного усунення президента Росії Володимира Путіна. За даними ГУР, обговорювалося, що олігархи шукають шляхи впливу на Путіна або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що президент нікого до себе не підпускає.