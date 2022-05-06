  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Голобуцький
рус
    Думки вголос

    Путін натякає, що готовий завершувати війну?

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент Росії хоче уникнути відповідальності за скоєне - Путін натякає, що готовий завершувати війну?
    Президент Росії хоче уникнути відповідальності за скоєне
    фото з відкритих джерел

    Ми бачимо явні ознаки бажання росіян вийти з ситуації з мінімальними втратами

    Вчорашній день війни позначився кількома заявами з боку агресора, котрі чітко свідчать як мінімум про наміри не погіршувати ситуацію, якщо взагалі не про плани в той чи інший спосіб вийти з війни.

    1. Голова «Ґосдуми» в ефірі радіо КП заявляє, що Росія не завдаватиме ядерного удару – як мінімум, першою: «Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар. ...У нас это только ответ, это только в рамках обороны, если нанесут – мы ответим».
    2. Путін в телефонній розмові з прем’єром Беннетом вибачився перед Ізраїлем за антисемітську репліку Лаврова про «Гітлера з єврейською кров’ю». Але в Росії про це мовчать.
    3. Лукашенко в інтерв’ю Associated Press позначив не тільки, що Байден головний гравець в ситуації з Росією і Україною, але й виступив посередником від імені Кремля, подаючи сигнали щодо готовності Путіна до припинення війни: «И если только Джо Байден скажет: «Всё, мужики, повоевали, по-русски говоря, морды друг другу набили – давайте, прекращайте! Война никому не нужна, она невыгодна» – в течение недели всё прекратится!».

    ***

    Все це пахне вже не імперською агресією, а звичайним таким політичним прагматизмом.

    Ми бачимо явні ознаки бажання вийти з ситуації з мінімальними втратами. Бо людина, котра готова почати ядерну війну, не буде вибачатись за черговий ляп перед Ізраїлем. І не буде переконувати Захід через Володіна і Лукашенка (бо особисто переконувати Байдена – це буде повний провал, а через того ж Лукашенка – нормально), що він не настільки маніяк, щоб замислитись над його ліквідацією для попередження ядерної Третьої світової.

    Хоча показово, що про вибачення російські ЗМІ мовчать

    Тобто, існує величезна різниця між внутрішньою і зовнішньою інформаційною політикою. Назовні меседжі відправлені. А всередині жодних згадок про те, що цар прогнувся.

    І ми знов приходимо до вже згадуваних в моїх текстах припущень щодо «віртуальної перемоги» як оптимального варіанту для Путіна. Цілком можливо, що «9 мая» Путін оголосить не всезагальну мобілізацію, як наполягають імперці на кшталт Ґіркіна, а «довгоочікувану перемогу над українськими нацистами». З публічною роздачею орденів і медалей «за звільнення України» і окремих міст, а також почесних знаків «Видатний антифашист» абощо. Окупанти проведуть парад в Маріуполі – і на цьому будуть сповзати з теми «досягнення цілей спецоперації».

    В сенсі, росіян переконуватимуть, що всі цілі досягнуто, Україну демілітаризовано (з фото і відео розбомблених заводів), денацифіковано (з відео «каяття полонених нацистів»), Донбасу «принесено довгоочікуваний мир». Всім дякую, всі можуть розходитись.

    Попри всі мої жарти я вкотре наголошую: Путін – абсолютно притомний, прагматичний політик

    Все, що світу видається цілковито ірраціональним маніяцтвом, насправді цілком раціональне виконання запитів російського суспільства. Путін став таким президентом, якого хоче бачити середній росіянин. В 2000-му Путін пробував пограти в західника, в прагматичного ринковика й ліберала – але реакція росіян чітко показала, що це для них неприйнятно, вони свою владу бачать геть не так. І Путін став отаким – агресивним патріотом з червоною кнопкою (росіяни нею окремо дуже пишаються – що «можуть весь світ в руїни»).

    Але всі ці ігри Путін готовий продовжувати рівно до тих пір, доки це напряму не загрожує його існуванню. А Захід явно вже дав зрозуміти, що готовий визнати Путіна непритомним маніяком і фізично ліквідувати, як джерело ядерної загрози для планети. Отже, Путін взявся подавати сигнали, що він готовий до вирішення проблеми.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін ядерна зброя парад Україна окупація звільнення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    Олександр Алфьоров
    Олександр Алфьоров

    історик, журналіст

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Ярина Ключковська
    Ярина Ключковська

    Фахівець з комунікацій, викладач Львівської бізнес-школи

    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін натякає, що готовий завершувати війну?