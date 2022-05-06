Прем’єр Угорщини назвав річ, яку він боїться, як атомної бомби

Віктор Орбан каже, що нафтове ембарго для Угорщини, як атомна бомба

Угорщина блокуватиме ініціативу ЄС на обмеження імпорту російської нафти

Угорщина не може підтримати новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, який включає з ембарго на імпорт російської нафти.

Як заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, поточна пропозиція Єврокомісії щодо заборони імпорту російської нафти буде рівнозначно «атомній бомбі», скинутій на економіку Угорщини.

Орбан додав, що Угорщина готова вести переговори, якщо побачить нову пропозицію, яка б відповідала її інтересам.

Він також заявив, що Угорщині потрібні величезні інвестиції в нафтопереробні заводи і трубопроводи, щоб мати можливість трансформувати свою нинішню систему, яка приблизно на 65% покладається на російську нафту. Потрібен і розвиток судноплавства, щоб країна могла закуповувати неросійську нафту.

«Ми точно знаємо, що нам потрібно, перш за все, нам потрібно 5 років, щоб завершити весь цей процес... 1-1,5 року ні на що не вистачить», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Угорщина блокуватиме ініціативу ЄС на обмеження імпорту російської нафти.

Щодо нафтового ембарго, то й Болгарія просить зробити для неї виняток.

Як відомо, Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України.

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