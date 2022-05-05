Україні має бути негайно наданий статус кандидата в члени ЄС – Зеленський

Голова держави: «Україні потрібно швидко рухатися до Європейського Союзу, набуваючи статусу кандидата»

Україна потребує якнайшвидшого Зеленеський набуття статусу кандидата в члени Євросоюзу і готова робити всі необхідні практичні кроки на подальшому шляху до ЄС, таке членство має стати реальністю, а не обіцянкою. Про це заявив президент Володимир Зеленський на міжнародній донорській конференції високого рівня щодо України у Варшаві.

«Членство України в Євросоюзі має бути абсолютною реальністю, не просто обіцянками чи перспективами, а практичними кроками. Я знаю, що ми готові до цих кроків, і ви це знаєте. Я впевнений, що більшість із вас це чудово розуміють», – сказав Зеленський.

Президент наголосив на необхідності зробити Україну членом ЄС в умовах війни за скороченою процедурою. «Україні потрібно швидко рухатися до Європейського Союзу, набуваючи статусу кандидата, який потрібно надати прямо зараз, в умовах війни і за спеціальною скороченою процедурою», – наголосив Зеленський.

Голова держави зазначив, що ця війна Росії проти України планувалася як підготовка до завдання удару по об'єднаній Європі. «Отже посилення уніфікації було б потужною відповіддю на все це», - сказав президент України.

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