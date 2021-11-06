В Україні запровадили нові правила реєстрації місця проживання. Що змінилося

Депутати прийняли закон, відповідно до якого змінити місце реєстрації можна буде онлайн

В Україні змінюються правила реєстрації місця проживання. У листопаді 2021 року Верховна Рада проголосувала закон, який дозволяє змінити місце «прописки» без штампу у паспорті, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Зробити це можна буде онлайн у додатку державних послуг «Дія».

Поки що не зовсім зрозуміло, як само буде працювати послуга. Адже в Україні діють, як паперові паспорти, так і ID-картки.

Але, як стверджують у Мінцифри, у «Дії» в розділі послуг має з’явитися пункт «Реєстрація місця проживання». В ньому можна буде заповнити заяву на зміну місця реєстрації.

Після цього запит на реєстрацію має підтвердити власник житла.

Дані про нове місце проживання автоматично з’являться в реєстрі. Зняття з попереднього місця також відбувається автоматично.

Але э один нюанс: для отримання послуги потрібен паспорт у вигляді ID картки. Чи зможуть цю послугу у майбутньому отримувати власники паперових паспортів, поки що невідомо.

Також поки що немає конкретних термінів, коли ця послуга запрацює повноцінно.

Як зазначили у Мінцифрі, у подальшому територіальні громади будуть вести реєстри громадян виключно в електронному форматі. Також буде створено єдину інформаційну систему, де можна буде швидко перевірити необхідні дані.

«Відтепер місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло — а тільки повідомлятиме державу про фактичну адресу. Також реєстрація тепер не впливатиме на отримання послуг — оформлювати пенсію, документи чи отримувати медичну допомогу можна буде, не прив’язуючись до місця реєстрації. Окрім того, чоловікам більше не доведеться ходити у військкомати для отримання довідки», – йдеться у повідомлені відомства.

Зміна місця реєстрації — одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні державних послуг. Кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі, пояснюють у Мінцифрі.