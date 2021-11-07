Олігархи готують заміну Зеленському? Відомий політолог назвав прізвище нового фаворита мільярдерів

Ексспікера Ради представлять українському народу як «Зеленського без шкідливих звичок», вважає Золотарьов

Український політолог Андрій Золотарьов розповів, що олігархи готують заміну президенту Володимиру Зеленському на тлі провалів його політики. Про це Золотарьов розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

Як альтернатива, за словами експерта, було обрано кандидатуру в особі ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Фахівець зазначив, що, згідно з недавніми даними соцопитування, Зеленський вперше за два роки свого президентства став лідером антирейтингу серед українських політиків, зумівши випередити навіть ексглаву держави Петра Порошенка.

Золотарьов вважає, що опитування було фіктивним і було організоване спеціально для того, щоб за підсумком вийшов цей результат, проте заявив, що для чинного глави держави і без цього позначився негативний тренд.

«Як альтернатива намагаються зараз рухати Дмитра Разумкова. Але Разумкову треба спочатку ще сформувати депутатську групу. Я думаю, тут олігархічний кооператив йому допоможе, там позначилися вже батьки-утримувачі цього проєкту», – наголосив політолог.

На його думку, ексспікера Ради представлять українському народу як «Зеленського без шкідливих звичок». Його завданням, як вважає Золотарьов, буде виконання передвиборчих обіцянок Зеленського. Тож низка експертів припускають, що нині готується плавний трансфер влади від Зеленського до Разумкова, підсумував експерт.

Нагадаємо, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков створює в парламенті нове об'єднання: хто туди може увійти.

Раніше соратник Разумкова анонсував «Главкому» створення нового політпроєкту.

До слова, Разумков побачив «новий тренд» у діяльності керівництва «Слуги народу».

Також Разумков прокоментував свої президентські амбіції.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

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