«Євросолідарність» зробила заяву щодо ситуації у Львові

У політсилі наголосили, що не дозволять «протягнути» «Слуг народу» до міської ради

Представники депутатського корпусу, обрані у місцеві ради Львівщини від партії «Європейська солідарність», на брифінгу заявили, що не допустять спроб протягнути до міської ради Львова партію «Слуга народу», яка не набрала необхідної кількості голосів.

У «Європейській солідарності» наголошують, що діють в рамках чинного законодавства і з повагою до вибору львів’ян.

Зокрема, депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета зазначив, що проведення організаційної сесії Львівської міської ОТГ зупинило маніпуляції з метою «протягнути» провладну партію до міськради.

«Ми маємо сумний приклад Тернополя, коли партія «Слуга народу» набрала 4,7 відсотка. І після певної кількості судів, а було 4 судових процесів, під час повторного «підрахунку голосів» партію «Слуга народу» втягнули в Тернопільську міську раду з результатом 5,01 відсотка. Львів’яни сказали своє слово 25 жовтня і 22 листопада. «Європейська солідарність» абсолютно поважає думку львів’ян, поважає вибір львів’ян і готова працювати на розвиток громади. Але ми не готові підтримувати маніпуляції міського голови Андрія Садового і міської влади з тим, щоб втягнути партію «Слуга народу» у Львівську міську раду», – наголошує Святослав Шеремета.



Депутатка Львівської міськради Олена Панасевич зазначила, що установче засідання відбулося відповідно до рішення ТВК виключно у рамках закону. При цьому кадрових питань депутати не розглядали.

«Ніхто не хоче поставити під загрозу волевиявлення. Ми діємо виключно в рамках чинного законодавства. Передбачено законодавством, що від моменту реєстрації депутатів має пройти два тижні, і тоді скликається перша сесія. Така норма в законі. Є розбіжності між терміном обрання, пов’язані з другим туром, який був призначений на 22 листопада. Утім, ця норма передбачена в законі, і так в нас відбулось на сесії», – зазначає Олена Панасевич.

«Всі передбачали, що сьогодні буде міська рада обирати секретаря і комісії. Але депутати розуміли, що крім закону є ще певні етичні червоні лінії, які не можна переступати. Ніяких таких дій на сесії сьогодні вчинено не було. ТВК скликає – обов’язок депутата з’являтись. Депутати з’явились, склали присягу і фактично жодного рішення, яке могло б ставити певні питання, дати можливість маніпулювати, не було прийнято», – наголосила Панасевич.

Вона закликала колег до конструктивної співпраці і реагування на численні виклики, які постали перед громадою міста.

«Сьогодні у нас є багато викликів – це продовження війни на Сході, боротьба з коронавірусом. І сьогодні ми повинні як ніколи захистити наших медиків. І тому нам потрібно вкрай швидко ставати до роботи. У нас вже є напрацьовані програми, які потребують негайного прийняття, для того, щоб вони були включені у бюджет 2021 року. Сьогодні ні в кого немає сумнівів, що це має бути соціально і медично орієнтовний бюджет», – переконана представниця «Європейської солідарності».

«Ми поважаємо вибір львів’ян, який відбувся 22 листопада, і звичайно ми очікуємо офіційного оголошення результатів другого туру виборів для того, щоб обраний мер Садовий, як ми бачимо це по попередньому підрахунку результатів, швидше став до роботи і очолив цей процес», – резюмує Панасевич.

Нагадаємо, 24 листопада Львівська міськрада провела перше засідання без мера. Голова ТВК привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову. Факт проведення засідання у такому форматі позбавляє повноважень чинного і переобраного на новий термін мера Андрія Садового. Коментуючи скандальне засідання міськради Садовий визнав, що вона фактично припинила його повноваження і йому соромно бачити таку поведінку частини депутатів.

Додамо, що на сьогоднішньому засіданні у сесійній залі Львівської міської ради зареєструвалися депутати від «Європейської солідарності», ВО «Свобода» і партії «Варта», загальною кількістю 39 депутатів. Представники «Самопомочі» і «Голосу» участі в засіданні не брали. Всього у міськраді Львова 64 депутати.

У неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міського голову обирали, зокрема, і у Львові.

У Львові за крісло міського голови боролися чинний мер Андрій Садовий та кандидат від «ЄС» Олег Синютка. У першому турі Садовий набрав 40%, а Синютка - 31%.

Екзит-поли студії Савіка Шустера показали перемогу у другому турі чинного мера Садового, який отримав 62,8%, його опонент Синютка - 37,2%.

Синютка вже привітав Садового з переобранням на посаду мера. Станом на 24 листопада було пораховано 100% бюлетенів, але офіційного оголошення Садового мером поки не було.