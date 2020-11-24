«Залишаюсь мером». Садовий про скандальне засідання міськради, яке де-факто позбавило його повноважень
Сам факт проведення такого засідання де-факто позбавив повноважень чинного і переобраного мера Львова Андрія Садового
«Згідно з чинним законодавством, коли відбувається перша сесія, то міський голова втрачає повноваження, і може бути правовий вакуум ...Я мер, тому що ніхто у мене цю посаду не забирав, але питання полягає, власне, у можливості підписування документів – правники це вивчають, тому що є прогалина в чинному законодавстві», - сказав він в
24 листопада Львівська міськрада провела перше засідання без мера. Сам факт проведення цього засідання позбавив повноважень чинного і переобраного на новий термін мера Львова Андрія Садового.
Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко назвав сьогоднішнє засідання сесії ЛМР переворотом.
«Голова ТВК привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову. Таке відбувається вперше. І тим самим голова ТВК усунув обраного міського голову від повноважень», - написав Москаленко.
На засіданні депутати прийняли присягу, у сесійній залі Львівської міської ради зареєструвалися депутати від «Європейської солідарності», ВО «Свобода» і партії «Варта», загальною кількістю 39 депутатів. Представники «Самопомочі» і «Голосу» участі в засіданні не брали. Всього у міськраді Львова 64 депутати.
У неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міського голову обирали, зокрема, і у Львові.
У Львові за крісло міського голови боролися чинний мер Андрій Садовий та кандидат від «ЄС» Олег Синютка. У першому турі Садовий набрав 40%, а Синютка - 31%.
Екзит-поли студії Савіка Шустера показали перемогу у другому турі чинного мера Садового, який отримав 62,8%, його опонент Синютка - 37,2%.
Синютка вже привітав Садового з переобранням на посаду мера. Станом на 24 листопада було пораховано 100% бюлетенів, але офіційного оголошення Садового мером поки не було.