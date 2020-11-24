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    «Залишаюсь мером». Садовий про скандальне засідання міськради, яке де-факто позбавило його повноважень

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    Андрій Садовий:&nbsp;Я мер, тому що ніхто у мене цю посаду не забирав - «Залишаюсь мером». Садовий про скандальне засідання міськради, яке де-факто позбавило його повноважень
    Андрій Садовий: Я мер, тому що ніхто у мене цю посаду не забирав
    Фото: Радіо Свобода

    Сам факт проведення такого засідання де-факто позбавив повноважень чинного і переобраного мера Львова Андрія Садового

    Садовий визнав, що міськрада фактично припинила його повноважень і йому соромно бачити таку організацію першого засідання міськради. Він зауважив, що його нова каденція буде непростою і зараз він чекає роз'яснень правників щодо такої поведінки міськради. 
    У коментарі Радіо НВ Садовий зазначив, що поведінка міськради загрожує «правовим вакуумом».

    «Згідно з чинним законодавством, коли відбувається перша сесія, то міський голова втрачає повноваження, і може бути правовий вакуум ...Я мер, тому що ніхто у мене цю посаду не забирав, але питання полягає, власне, у можливості підписування документів  – правники це вивчають, тому що є прогалина в чинному законодавстві», - сказав він в

    24 листопада Львівська міськрада провела перше засідання без мера.  Сам факт проведення цього засідання позбавив повноважень чинного і переобраного на новий термін мера Львова Андрія Садового.

    Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко назвав сьогоднішнє засідання сесії ЛМР переворотом.

    «Голова ТВК привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову. Таке відбувається вперше. І тим самим голова ТВК усунув обраного міського голову від повноважень», - написав Москаленко.

    На засіданні депутати прийняли присягу, у сесійній залі Львівської міської ради зареєструвалися депутати від «Європейської солідарності», ВО «Свобода» і партії «Варта», загальною кількістю 39 депутатів. Представники «Самопомочі» і «Голосу» участі в засіданні не брали. Всього у міськраді Львова 64 депутати.

    У неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міського голову обирали, зокрема, і у Львові.

    У Львові за крісло міського голови боролися чинний мер Андрій Садовий та кандидат від «ЄС» Олег Синютка. У першому турі Садовий набрав 40%, а Синютка - 31%.

    Екзит-поли студії Савіка Шустера показали перемогу у другому турі чинного мера Садового, який отримав 62,8%, його опонент Синютка - 37,2%.

    Синютка вже привітав Садового з переобранням на посаду мера. Станом на 24 листопада було пораховано 100% бюлетенів, але офіційного оголошення Садового мером поки не було.

    Теги: ЄС міськрада мер
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