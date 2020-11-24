Чи залишився Львів без мера? Всі подробиці про гучний конфлікт Садового та депутатів міськради

Переобраний на новий термін мер Андрій Садовий фактично усунутий від управління Львовом

24 листопада фракція «Європейської солідарності» разом з колегами з ВО «Свобода» і партії «Варта», кількість яких загалом становить 39 депутатів провели першу сесію міської ради нового скликання та обрали тимчасову президію.

Голова ТВК привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову, який був відсутній на засіданні. Депутати від «Самопомочі» та «Голосу» проігнорували засідання.

Факт проведення засідання у такому форматі фактично позбавляє мерських повноважень Андрія Садового.

З чого все почалося?

22 листопада у Львові відбувся другий тур виборів. За результатами екзит-полу, у ньому перемагає чинний мер Андрій Садовий із результатом 62,8% голосів виборців. Його суперник кандидат від партії «Європейська солідарність» Олег Синютка уже привітав Садового з перемогою. Станом на 24 листопада було пораховано 100% бюлетенів, але офіційного оголошення Садового мером поки не було.

Однак, найбільшу кількість депутатів у міськраді Львова отримала партія «ЄС».

З ініціативи депутатів від «ЄС» львівська міська територіальна виборча комісія ухвалила рішення перенести перше засідання нового складу міської ради з 3 грудня на 24 листопада. І вже у вівторок Львівська міськрада провела перше засідання без мера. Голова ТВК привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову.

Андрій Садовий розцінив рішення про перенесення першого засідання новообраної Львівської міськради як узурпацію влади. Садовий визнав, що засідання у такому форматі фактично припиняє його повноваження.

«Що воно означає? З приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови. Новообраного мера до присяги завтра ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови», - написав Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Чинний мер пов'язав рішення Територіальної виборчої комісії про перенесення засідання з помстою за свою перемогу над Олегом Синюткою.

Кандидат у мери Олег Синютка та переобраний мер Андрій Садовий

Хто почав «переворот»?

Під час скандального засідання голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький зачитав результати виборів депутатів міськради, після чого найстарший депутат ради Роман Грицевич зачитав присягу депутата.

Після засідання Сліпецький заявив журналістам, що наразі комісія встановлює результати виборів мера Львова, і щойно їх буде встановлено, депутати знову зберуться на сесію, щоб представити нового голову Львівської об'єднаної територіальної громади.

Відповідаючи на запитання про доцільність проведення сесії саме 24 листопада Сліпецький зазначив, що йдеться не про доцільність, а про виконання вимог закону.

«У нас є закон, який зобов'язує провести першу сесію в певний термін. Ми і так уже провели сесію пізніше», – сказав він.

Голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький. Фото: Пресклуб Львів/Facebook

Відповідь Андрія Садового



У свою чергу мер міста Андрій Садовий заявив, що після проведення першої сесії Львівської міської ради нового скликання ситуація з повноваженнями міського голови Львова незрозуміла. На брифінгу у вівторок він зазначив, що не підписуватиме жодних документів, доки питання з повноваженнями не проясниться.

На його думку, виборча комісія могла ще 23 листопада встановити результат щодо виборів мера Львова, але «затягувала, щоб провести це екстрене засідання» міськради.

«Згідно з чинним законодавством, коли відбувається перша сесія, то міський голова втрачає повноваження, і може бути правовий вакуум ...Я мер, тому що ніхто у мене цю посаду не забирав, але питання полягає, власне, у можливості підписування документів – правники це вивчають, тому що є прогалина в чинному законодавстві», – сказав він.

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко назвав сьогоднішнє засідання сесії ЛМР переворотом.

«Таке відбувається вперше. І тим самим голова ТВК усунув обраного міського голову від повноважень», – написав у Facebook Москаленко.

Садовий також заявив, що оскаржуватиме це рішення в суді.

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко

Відповідь голови фракції «ЄС» у Львові Петра Адамика

Голова фракції партії «Європейська солідарність» у Львівській міськраді Петро Адамик заперечує звинувачення Андрія Садового в узурпації влади через вимогу провести першу сесію міськради 24 листопада і називає її виконанням норми закону.

«Андрій Садовий, припиніть істерію! Ніхто не «узурповує владу». Принаймні – серед новообраних депутатів. Ми тільки вимагаємо від міськвиборчкому виконувати норму статті 46 закону України «Про місцеве самоврядування», – написав Адамик на сторінці у Facebook у понеділок.

За його словами, перше засідання нової ради мало відбутися ще 17 листопада. Крім того, Адамик додає, якщо підлеглі Садового не виконають рішення тервиборчкому і не забезпечать можливості для проведення першої сесії, то такі кроки і будуть розцінені як спроба узурпації влади.

«Ми всього лише вимагаємо виправити помилку й провести першу сесію відповідно до закону. Щоб не розпочинати роботу цього скликання з порушень законодавства, до чого нас зараз і схиляє міський голова», – наголосив керівник фракції «Євросолідарність» у Львівській міськраді.

Голова фракції партії «Європейська солідарність» у Львівській міськраді Петро Адамик

Останнє слово за ким?

«Європейська солідарність» у Львові також прокоментувала заяви Андрія Садового на своїй сторінці у Facebook.

«Нам дивно, що довкола цієї, виключно процесуальної події, розгорнулися політичні баталії. Хочемо відповідально заявити, що сьогоднішня сесія Львівської міської ради відбувається виключно в рамках законодавства України. Дії міської ради – це захист результатів волевиявлення львів‘ян 25 жовтня 2020 року. Вчора завершились 4 засідання суду щодо спроб «зеленої» влади переглянути результати місцевих виборів», – зазначають у партії.

Крім того, «ЄС» наголосили, що Андрій Садовий та увесь виконком залишаються у всіх повноваженнях як виконавчі структури міської влади.

«Вибори завершились і потрібно починати працювати на благо громади та виконувати передвиборчі обіцянки. Від нас чекають результату. І міська рада буде працювати в інтересах міста і львів‘ян. Чекаємо, що до цього процесу приєднається і новообраний міський голова», – зазначила політсила.

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