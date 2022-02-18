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    Слідом за Пушиліним про евакуацію в Росію оголосив ватажок «ЛНР»

    Ватажок бойовиків майже дослівно повторив заяву свого колеги Пушиліна - Слідом за Пушиліним про евакуацію в Росію оголосив ватажок «ЛНР»
    Ватажок бойовиків майже дослівно повторив заяву свого колеги Пушиліна
    фото з відкритих джерел

    Раніше таке ж оголошення зробив ватажок «ДНР»

    Слідом за ватажком так званої ДНР Денисом Пушиліним, керівник незаконного угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник закликав мешканців окупованої частини Луганської області масово виїжджати на територію РФ у зв'язку з, нібито, підготовкою Україною наступу. Заяву Пасічника розповсюдили російські ЗМІ.

    Ватажок бойовиків заявив, що «Україна продовжує зосереджувати живу силу та важку техніку вздовж усієї лінії бойового зіткнення», а також вже, нібито, сформувала ударне угруповання для наступу.

    Посилаючись на дані «розвідки» бойовик заявив, що українська армія, нібито, планує здійснити не лише провокації на лінії бойового зіткнення, а й «організувати глибокий прорив углиб території» ОРЛО.

    Ватажок «ЛНР» закликав місцеве населенні організовано виїжджати за межі ОРЛО. також бойовик закликав усіх чоловіків, що мешкають в окупації, «взяти в руки зброю»

    «Доручаю главам територій, правоохоронним органам, надзвичайним службам забезпечити організовану евакуацію соціальних об'єктів та допомогти населенню у доставці до прикордонних пунктів пропуску», – заявив бойовик.

    Раніше повідомлялося, що Ватажок «ДНР» Пушилін оголосив масову евакуацію мешканців ОРДО до Росії (відео).

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    Теги: «ЛНР» Україна Леонід Пасічник евакуація
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    Слідом за Пушиліним про евакуацію в Росію оголосив ватажок «ЛНР»