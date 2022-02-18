Україна отримає від Нідерландів снайперську зброю

У переліку зброї, що нададуть Нідерланди, будуть снайперські гвинтівки та 30 тисяч боєприпасів

Амстердам вирішив передати Києву зброю

На тлі російської загрози Нідерланди теж передати України партію зброї. Таке рішення 18 лютого ухвалила Рада міністрів країни, передає AD.

Отже, Україна отримає 100 снайперських гвинтівок та 30 тисяч боєприпасів. Також ми отримаємо 5 радарів для виявлення озброєнь, 30 металошукачів, два радари спостереження на полі бою та два роботи для виявлення морських мін.

Снайпер Нідерландів. Фото: Міноборони Нідерландів

Крім того, Нідерланди відправлять в Україну три тисячі шоломів та дві тисячі протиосколкових жилетів.

На тлі загрози повномасштабного російського вторгнення багато західних країн передають українським військовим чимало зброї.

Крім того, Канада надасть Україні 500 млн кредиту та летальну зброю.

Також Україна звернулася до НАТО з проханням про допомогу.У списку потреб, зокрема:

автотранспорт і спецтехніку;

спеціальні інструменти та обладнання;

техніку для будівельної інфраструктури та ремонтних робіт;

засоби індивідуального захисту;

комунікаційне обладнання;

медичні засоби;

засоби для цифрового розвитку та цифрової трансформації.

У запиті українська сторона зазначила, що розраховує на постачання 10 автокранів вантажопідйомністю не менше ніж 35 тонн, 10 гусеничних бульдозерів, 10 екскаваторів, 10 тягачів, 10 повнопривідних вантажівок.

Також у документі Україна просить надати 70 пікапів, 30 позашляховиків, 6 машин розмінування з дистанційним керуванням, 31 спецмашину радіаційної та хімічної розвідки, спеціальні аварійно-рятувальні водолазні станції та інше.

14 лютого уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі дестабілізаційної поведінки Росії.